Amazon device: ecco alcune proposte per San Valentino 2023

In questa vetrina di San Valentino vedremo alcuni dispositivi Amazon adatti per la vita da coppia e non solo. Scopriamoli tutti

Con febbraio ormai alle porte, anche la festa degli innamorati si avvicina. Questo evento è sicuramente un buon momento per le società di mettere in mostra i loro prodotti, pensati soprattutto per la vita di coppia e non solo. Ecco quindi che a Sharp e Samsung si aggiunge Amazon, la società americana che con i suoi device ci fa alcune proposte davvero interessanti per questo San Valentino 2023.

Iniziamo con i prodotti Echo

Echo Show 15, con integrazione Alexa e display da 15,6 pollici, è già pronto per diventare il cuore digitale delle nostre case. Dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge, di una schermata Home ridisegnata con più opzioni di personalizzazione grazie ai Widget Alexa e nuove funzionalità basate sul visual ID, Echo Show 15 permette di restare sempre connessi con chi amiamo.

Che San Valentino sarebbe senza un po’ di musica? Che sia romantica, rock o elettronica, ci pensa Echo Studio, lo speaker Echo con il miglior suono di sempre, a farci festeggiare al ritmo dei nostri brani preferiti grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all’estensione della gamma di frequenze. Canzoni, ma anche film, San Valentino è infatti il giorno perfetto per accomodarsi al caldo sul divano con chi amiamo. Echo Studio ricrea le prestazioni di un sistema stereo hi-fi, facendo sì che sia musica che colonne sonore raggiungano l’ascoltatore con maggiore ampiezza, chiarezza e intensità.

Echo Studio | Il nostro altoparlante con il migliore audio di sempre, con Dolby Atmos e Alexa | Bianco ghiaccio Goditi un suono davvero coinvolgente - I cinque altoparlanti offrono bassi potenti con un suono più definito, meno distorsione, medi dinamici e alti nitidi. La tecnologia Dolby Atmos aggiunge ampiezza, definizione e profondità.

Per chi questo San Valentino non potrà essere con la persona amata, magari per un viaggio di lavoro o un impegno improvviso, niente paura, perché con Echo Show 8 sarà come essere insieme. Echo Show 8 dispone di una fotocamera grandangolare da 13 megapixel e di un brillante schermo HD da 8 pollici con display a colori adattivo, oltre a un nuovo processore octa-core e due altoparlanti stereo. La fotocamera esegue automaticamente la panoramica, lo zoom e le inquadrature digitali durante le videochiamate, in modo che tutti rimangano sempre al centro dell’inquadratura per festeggiare al meglio insieme, anche se distanti.

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite Alexa può mostrarti ancora più cose - Lo schermo HD da 8", la regolazione automatica dei colori e gli altoparlanti stereo danno vita ai tuoi contenuti d'intrattenimento. Fai una videochiamata con la telecamera da 13 MP che, grazie all'inquadratura automatica, ti mantiene al centro dell'immagine.

La potenza dell’amore è incontrollabile e a San Valentino tutti ne siamo colpiti. Ma se parliamo di potenza i protagonisti non possono che essere i nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio, i più potenti di sempre, che vantano un nuovo sensore di temperatura, controlli gestuali, display LED e audio migliorato. L’architettura audio presenta un altoparlante full-range personalizzato, con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot, per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi. Inoltre, Echo Dot con orologio è dotato di un’aggiornata tecnologia LED ad alta densità per offrire un modo più dinamico e chiaro di visualizzare le informazioni a colpo d’occhio.

(in offerta su amazon.it) Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente con integrazione Alexa | Bianco ghiaccio Il nostro Echo Dot con il migliore audio di sempre - Goditi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

(in offerta su amazon.it) Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa | Azzurro tenue Il nostro Echo Dot con il migliore audio di sempre - Goditi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

Eccole proposte Kindle di Amazon per San Valentino

Quest’anno, a San Valentino non dovremo più scegliere tra l’amore per la lettura e quello per la scrittura. Kindle Scribe, dotato di display da 10,2 pollici ad alta risoluzione a 300 ppi, è il primo al mondo a presentare tutte le funzioni più amate, anche per la scrittura. È possibile prendere note e appunti su milioni di libri e creare diari e liste di cose da fare, limitando il consumo di carta e inchiostro. Inoltre, grazie Kindle Scribe, a San Valentino si celebra anche l’amore per la sostenibilità: oltre a essere progettato con il 100% di alluminio riciclato e il 48% di plastica riciclata post-consumo, il suo imballaggio è costituito per il 99% da materiali a base di fibre di legno.

Il regalo di San Valentino perfetto per chi leggerebbe sempre e ovunque? Kindle Paperwhite che, grazie allo schermo da 300 ppi antiriflesso, garantisce una qualità del testo super definita. Con Kindle Paperwhite è come leggere su carta stampata, anche alla luce diretta del sole, ideale per chi vorrebbe non distogliere mai gli occhi dal proprio libro e concentrarsi sulla lettura ovunque e in qualunque momento. In più, combina uno schermo da 6,8” con una cornice più sottile da 10,2 mm per un design elegante e comodo. Inoltre, l’autonomia della batteria dura fino a 10 settimane ed è dotato di una ricarica rapida che impiega solo 2,5 ore per caricarsi.

Kindle Paperwhite (8 GB) - Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità Kindle Paperwhite - Ora con schermo da 6,8’’ e bordi più sottili, tonalità della luce regolabile, fino a 10 settimane di durata della batteria e il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente.

Cosa c’è di meglio di immergersi nella lettura tra una sciata e l’altra, magari baciati dal sole su una sdraio nel giardino di una baita di montagna? Grazie allo schermo antiriflesso ad alta risoluzione, la luce frontale regolabile e la modalità scura del nuovo Kindle leggere in modo confortevole è possibile ovunque ci si trovi. Inoltre, il nuovo Kindle è più leggero e compatto, perfetto quindi per essere portato sempre con sé, ed è dotato di ricarica tramite USB-C, 16GB di memoria e vanta fino a 6 settimane di autonomia. Il compagno perfetto con cui trascorrere un San Valentino all’insegna della lettura.

A San Valentino non potevano mancare le proposte Amazon Fire

Amore è gioia e passione ma anche condivisione. Ed è proprio condivisone la parola d’ordine per questo San Valentino in compagnia del nuovo Fire TV Cube, il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon che permette di riunire i dispositivi d’intrattenimento collegando direttamente decoder via cavo compatibili, lettori Blu-ray e altro ancora. Può essere controllato completamente tramite la voce grazie ad Alexa e include il supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo. Inoltre, una serie di nuove funzionalità, tra cui un ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling – che converte i contenuti HD in 4K – ci assicura un San Valentino all’insegna dell’intrattenimento.

Nuovo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD Il nostro lettore multimediale per lo streaming più veloce di sempre - Due volte più potente rispetto a Fire TV Stick 4K Max e, grazie al processore octa-core, permette un accesso estremamente rapido alle app.

Uno dei modi migliori è condividere le proprie passioni con chi si ama e per i più affezionati al mondo del cinema e delle serie tv l’idea migliore è immergersi in una maratona speciale davanti alla TV. Basta affidarsi a Fire TV Stick 4K Max, la migliore chiavetta Amazon per lo streaming, per lasciarsi guidare tra migliaia di contenuti e sentirsi come al cinema anche a casa. Fire TV Stick 4K Max è il 40% più potente ed è dotata del nuovo processore quad-core da 1.8 GHz e di 2 GB di RAM per una navigazione più fluida. Inoltre, supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos.

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) Il nostro lettore multimediale più potente, con il 40% di potenza in più rispetto a Fire TV Stick 4K - Le app si avviano più velocemente e la navigazione è più fluida.

È l’ultimo arrivato della famiglia Fire ed è più sottile, leggero e veloce del 30% rispetto alla generazione precedente. Fire HD 8 offre agli utenti un’esperienza di intrattenimento premium, sia a casa che in viaggio, ideale da portare con sé se si ha organizzato una gita fuori porta in occasione di San Valentino. Con Fire HD 8 si possono svolgere più attività nello stesso momento, dalla navigazione web alla visualizzazione di video, potendo contare su 13 ore di autonomia della batteria. Film, giochi e contenuti web si vedono e si sentono con una qualità incredibile in HD con Dolby Atmos per un intrattenimento completo e coinvolgente.

Queste erano tutte le proposte di Amazon per trascorrere un San Valentino in compagnia, sia che siate seduti sullo stesso divano a guardare i vostri film preferiti, sia che siate distanti per motivi di lavoro. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!