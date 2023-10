Come avere Dropbox gratis | Ottobre 2023

Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono i migliori metodi per ottenere Dropbox gratis, o perlomeno per tentare di risparmiare nell’abbonarsi al popolare servizio che permette di conservare grandi moli di dati online

Dropbox non è solo uno spazio di archiviazione online, ma lo potremmo definire un vero e proprio workspace. Concettualmente è lo strumento ideale per sincronizzare contenuti, condividere file, cartelle e link importanti per collaborare coi vostri colleghi, ovunque e in qualsiasi momento, nella totale sicurezza data dall’infrastruttura cloud dell’azienda. Potrete dunque accedere ai vostri file ovunque, anche da dispositivi diversi, mentre siete in viaggio o lontani magari dal vostro solito pc. In questo articolo vogliamo andare a vedere, insieme a voi, come poter risparmiare un po’ sui vari piani di abbonamento che il servizio propone. E iniziamo proprio dal descriverveli, questi piani d’abbonamento.

I piani di abbonamento | Come avere Dropbox gratis

Attualmente, i piani di abbonamento di Dropbox sono i seguenti (elenchiamo solo una piccola parte delle funzionalità, giusto per darvene un’idea):

Plus: 11,99€ al mese 1 utente 2 TB di spazio di archiviazione Invio di file di grandi dimensioni (fino a 2 GB) 30 giorni per ripristinare i file eliminati

Essentials: 22€ al mese 1 utente 3 TB di spazio di archiviazione Invio di file di grandi dimensioni (fino a 100GB) 180 giorni per ripristinare i file eliminati Monitora le visite e le interazioni con i file Richieste di firma illimitate Modifica di PDF Registra, rivedi e modifica i video

Business: per i team, 20€ ad utente al mese 3 o più utenti A partire da 9TB per tutto il team Invio di file di grandi dimensioni (fino a 100GB) 180 giorni per ripristinare i file eliminati Monitora le visite e le interazioni con i file Richieste di firma illimitate Modifica di PDF Registra, rivedi e modifica i video Configura amministratori Scopri quali contenuti vengono condivisi

Business Plus: per i team, 24€ ad utente al mese 3 o più utenti A partire da 15TB per tutto il team Invio di file di grandi dimensioni (fino a 250GB) 1 anno per ripristinare i file eliminati Monitora le visite e le interazioni con i file Richieste di firma illimitate Modifica di PDF Registra, rivedi e modifica i video Configura ruoli con livello di amministrazione Avvisi di attività sospette Monitoraggio conformità



Dropbox gratis! | Come avere Dropbox gratis

Se volete avere Dropbox come spazio di archiviazione online completamente gratis, c’è un modo semplice e diretto: aprire un account con un piano di abbonamento Basic. In questo modo, non spenderete una lira, ma avrete a disposizione soltanto 2GB di spazio di archiviazione e condivisione dei file online, senza nessuna delle altre funzionalità. Questo piano può essere utile per studenti universitari o piccoli uffici che hanno solo bisogno di condividere file di testo e PDF fra di loro senza necessariamente scambiarsi hardware particolari.

Periodo di prova | Come avere Dropbox gratis

Dropbox garantisce la possibilità di avere i piani per i team, come Business e Business Plus, gratis per i primi trenta giorni. Un periodo di prova piuttosto generoso al termine del quale, però, andrete come sempre a pagare il costo dell’abbonamento. Infatti, nel corso dell’iscrizione, Dropbox vi chiederà comunque un metodo di pagamento da inserire nel vostro periodo di prova. Ricordatevi dunque di disdire l’abbonamento se non avete intenzione di pagare al termine del periodo di prova!

Servizi di condivisione abbonamenti

Se invece, ancora, non siete soddisfatti di queste metodologie, potete tranquillamente rivolgervi ai servizi di condivisione degli abbonamenti come GamsGo o GoSplit che permettono di acquistare, ad un prezzo irrisorio un abbonamento a Apple One condividendolo con altri utenti della piattaforma in maniera facile e soprattutto sicura.

