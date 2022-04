Intervista a Tony Tubo, creator e fondatore di un team eSport

Abbiamo avuto il piacere di parlare con Tony Tubo, noto creator italiano e fondatore di un team eSport, e dalla nostra chiacchierata è nata un’intervista molto interessante

Recentemente abbiamo avuto modo di parlare un po’ con Tony Tubo, un noto content creator italiano. Tony è una figura che da tanti anni è molto presente sulle maggiori piattaforme social e oltretutto nel corso della sua carriera ha lavorato anche ad un gran numero di progetti paralleli. Dalla nostra chiacchierata con Tony Tubo è nata un’intervista davvero molto interessante e in questo articolo potrete trovarla per intero.

Una lunga carriera

Prima di passare all’intervista vogliamo parlarvi brevemente di Tony Tubo, in modo da permettere anche ai lettori che non lo conoscono di capire bene di cosa si occupa. Antonio Mercogliano, conosciuto sul web come Tony Tubo, è un creator campano che ormai è in attività da oltre 7 anni. La su carriera è nata su YouTube, dove si divertiva a pubblicare video dedicati a giochi come FIFA, Call of Duty e GTA, ma nel corso degli anni ha esplorato anche altre piattaforme social e si è dedicato alla creazione di contenuti molto diversi tra loro. Tony però non si è limitato solamente al mondo dei social, ma si è lanciato anche nella scena eSport. Nel 2018 infatti ha fondato il Team Esport Revolution, un team esportivo che ormai è ben noto tra chi bazzica questo ambiente.

Ormai sono passati più di sette anni dall’esordio di Tony Tubo sul web. Dopo tutto questo tempo continui ad avere la stessa passione di quando hai iniziato oppure inizi a sentire un po’ il peso degli anni?

Sicuramente gli anni passati sul web si fanno sentire, le esperienze fatte sono tantissime e come persona mi sento maturato rispetto a quando ho iniziato il mio percorso. Ma la passione è sempre la stessa, mi diverto a giocare e parlare con la mia community come dal primo giorno.

FIFA ha certamente giocato un ruolo molto importante per la crescita del tuo canale YouTube. Attualmente cosa ne pensi dello stato del gioco? Ci sono delle migliorie che ti piacerebbe vedere nei futuri capitoli?

Qui toccate un tasto dolente, Fifa è il gioco che Amo e che Odio allo stesso tempo, adoro il calcio e di conseguenza un videogioco che simula il calcio non può che non affascinarmi, ma Fifa anno dopo anno riesce sempre a dare il peggio di sé. Soprattutto con la modalità Ultimate Team, ci sono molte cose che consiglierei ad EA per migliorare il titolo ma credetemi inizierei un elenco che renderebbe questa intervista un articolo dedicato.

Oltre ad essere un content creator sei anche il fondatore del Team Revolution. Cosa ti ha spinto a creare il tuo team di esports?

Il mio amore per il settore esport nasce nel 2006 quando inizio con un gruppo di amici a competere in vari tornei on line di Call of Duty 2 e in singolo su Fifa. Nel 2009 riesco a piazzarmi secondo ai World cyber gaming italiani, ricevendo il titolo di “Vice campione italiano” su Fifa 09. Da lì in poi ho partecipato a tantissimi eventi Lan e On line di Esport, quindi avendo vissuto in prima persona questo mondo decido anni dopo di aiutare i player emergenti a farsi largo sul panorama italiano e fondo Team Esport Revolution nel 2018.

Cosa ne pensi dello stato attuale del mondo degli esports qui in Italia?

Sicuramente per me che ho vissuto in prima persona l’evoluzione del settore, credo di poter affermare che in Italia il settore sta crescendo bene, certo siamo sempre lontani dagli standard coreani e statunitensi, ma pian piano anche noi team italiani stiamo dicendo la nostra. Insomma, recuperiamo terreno!

Destreggiarsi tra i tuoi profili social e la gestione del Team Revolution dev’essere certamente molto faticoso. Hai mai avuto delle difficoltà a far coesistere questi due aspetti della tua vita?

No, perché fortunatamente per me il mio pubblico vive in prima persona le avventure di Revolution come se fossero un’estensione del canale Tony Tubo. Tutto il mio pubblico sa che dietro al progetto ci sono io e il mio socio Diego Trinchillo, anche se da poco la famiglia si è allargata con l’ingresso in società del nostro Team Manager Michele Santoro, che ci segue passo dopo passo in tutti i progetti che andiamo a presentare.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

I progetti sono tanti, adesso sto affrontando la sfida di cambiare i contenuti sui miei social, mi ero focalizzato troppo su Fifa e i risultati degli ultimi mesi non rientravano nei miei standard, allora ho iniziato a reinventarmi con contenuti più votati all’intrattenimento e meno ai videogiochi.

Tante grazie a Tony per la sua disponibilità!

Qui si conclude l’articolo dedicato alla nostra intervista. Se vi va di approfondire ulteriormente la conoscenza di Tony Tubo, vi invitiamo a seguire i suoi profili social principali, come ad esempio il suo canale YouTube, il canale Twitch e ovviamente gli account Facebook e Instagram.

