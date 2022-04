Razer: arriva Leviathan V2, la nuova soundbar subwoofer per il PC gaming

La Razer ha finalmente presentato Leviathan V2, la sua nuovissima soundbar ideata esclusivamente per dare il meglio all’esperienza gaming su PC

L’audio che si può udire attraverso le casse della propria TV o monitor, molto spesso tende a risultare sufficientemente accettabile per le attività quotidiane; tuttavia, nel caso ci si voglia godere al meglio un brano musicale, un film, o immergersi nel mondo di un videogioco, molto spesso il comparto sonoro emesso direttamente dai vari dispositivi difficilmente risulta soddisfacente. Ecco allora che qui emerge la necessità di un dispositivo audio a sé, che garantisce una qualità infinitamente superiore, e che spesso consente di ottenere anche ulteriori vantaggi.

Stiamo parlando delle Soundbar, che al giorno d’oggi sono diventate sempre più diffuse ed utilizzate nelle case di molte persone, con centinaia di modelli e varianti presenti sul mercato. Per quanto concerne il PC Gaming, se non si vogliono indossare obbligatoriamente delle cuffie, una Soundbar è indubbiamente un acquisto da ponderare; Razer, azienda ormai collegata in modo indissolubile al mondo del PC gaming, ha quindi voluto presentare la sua nuova Soundbar Leviathan V2, che uscirà nelle prossime settimane.

La nuova soundbar per il PC Gaming: Leviathan V2 di Razer

I dettagli riguardanti la Sounbar Leviathan V2 di Razer mostrano come ogni suo aspetto sia stato studiato per dare il meglio nel PC Gaming: si tratta della prima soundbar subwoofer da gaming con il THX Spatial Audio, attivabile dal PC e che offre una qualità audio incredibile, chiara e nitida, anche senza l’utilizzo di cuffie. La soundbar multi-driver è progettata con l’intento di portare al massimo ogni esperienza d’intrattenimento, con alti chiari e bassi incissivi, generando un audio realistico e chiaro in film e videogiochi, basso e pulsante per le scene d’azione più da cardiopalma e le soundtrack. Oltre all’udito, anche l’occhio avrà di che godere, con gli RGB Razer Chroma a 18 zone, ognuno controllabile singolarmente. L’illuminazione degli RGB è posta sugli altroparlanti, e sono presenti innumerevoli pattern per effetti luminosi dinamici anche mentre si gioca.

Parlando dei componenti che formano questa nuovissima Soundbar, vi sono due drive full range da 48 x 95mm, due radiatori passivi da 43 x 125mm, due tweeter da 20mm e un subwoofer rivolto verso il basso da 140mm. La Soundbar Leviathan 2 possiede un sistema bluetooth di ultima generazione, in grado di assicurare una connessione stabile e un passaggio più semplice tra i dispositivi collegati. Infine, grazie al suo design compatto, Leviathan 2 può essere sorretto da dei piedini removibili, cosicché si possa regolare l’angolazione e l’inclinazione in modo da posizionarlo nel modo in cui si preferisce sotto il proprio schermo. Razer Leviathan V2 è già disponibile per il pre-order sul sito ufficiale Razer, ed è acquistabile ad un costo di 249,99 euro.

