COD Vanguard e Warzone: ecco l’orario d’inizio della Season 3

La tanto attesa Season 3 di COD Vanguard e Warzone sta per iniziare e in questo articolo troverete tutte le informazioni riguardo data e orario dell’aggiornamento

Sia Vanguard che soprattutto Warzone sono due titoli ormai abbastanza vecchiotti, ma nonostante ciò continuano tutt’ora ad essere molto giocati. Questo ovviamente è dovuto alla grande qualità di entrambi i giochi, ma anche alla costanza con cui si arricchiscono di nuovi contenuti. Fra pochissimi giorni infatti sia COD Vanguard che Warzone si aggiorneranno con l’arrivo della nuova Season 3 e in questo articolo potrete trovare tutte le informazioni riguardo data e orario in cui sarà disponibile questo attesissimo aggiornamento.

La Season 3 di Vanguard e Warzone inizierà a orari diversi

Nonostante la Season 3 sia comune sia a Warzone che Vanguard, i contenuti della patch cambieranno molto in base al titolo. Per questo motivo i due aggiornamenti non saranno resi disponibili da Activision nello stesso momento, ma bensì in due date diverse. L’update della Season 3 di Vanguard infatti sarà disponibile già dalle 18:00 del 26 aprile, mentre per quello di Warzone dovrete aspettare le 18:00 del 27 aprile.

Questo è tutto per quanto riguarda le informazioni relative a data e orario della Season 3 ma, se siete interessati a conoscere tutte i nuovi contenuti in arrivo con la nuova patch, vi invitiamo a tenere sotto controllo il nostro sito. Infatti, appena saranno rilasciate le patch notes ufficiali, pubblicheremo come di consueto un articolo dedicato a tutte le novità più importanti dell’aggiornamento.

Call of Duty: Vanguard e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.