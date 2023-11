Thunderbolt 3 8TB (DS-SKRT-D8TB) di Sabrent disponibile ad un prezzo stracciato!

E voi? Cosa ne pensate di questa SABRENT Thunderbolt 3 8TB NVMe SSD Docking Station ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

In più, avrete a disposizione ben 8 TB di memoria SSD NVMe ultraveloce per archiviare tutti i vostri dati. E la cosa migliore è che potete acquistare questa docking station al prezzo più basso di sempre! Approfittate di questa opportunità per migliorare la vostra produttività e le vostre prestazioni con la docking station SSD NVMe Thunderbolt 3 da 8 TB. Questa docking station è completamente certificata Thunderbolt 3 e garantisce una compatibilità totale senza compromessi grazie alle sue 2 porte Thunderbolt 3.

Siete alla ricerca di una docking station versatile e potente per il vostro laptop o PC/MAC? Sabrent svela il nuovo prezzo per la docking station Thunderbolt 3 8TB NVMe SSD ; con DisplayPort, lettore di schede SD, porta Ethernet e Power Delivery (DS-SKRT-D8TB). Questa docking station consente di collegare fino a due monitor 4K, accedere a Internet ad alta velocità, trasferire file da schede SD e ricaricare il laptop con un unico cavo.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)