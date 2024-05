XDefiant: svelata ufficialmente la data di uscita

La sfida agli altri live service è aperta: XDefiant ha una data di uscita, ecco qual è l’atteso giorno da segnare sui vostri calendari

Abbiamo parlato a malapena quarantotto ore fa di quanto “presto” sarebbe dovuta arrivare la data di uscita, ma a quanto pare XDefiant ne ha ricevuta una prima del previsto. Il comunicato ufficiale di Ubisoft parla chiaro: ci separano poco più di due settimane dal nuovo live service del publisher d’oltralpe. Il titolo free-to-play arriverà su PS5, Xbox Series X/S e PC (tramite Ubisoft Connect, in questo caso) martedì 21 maggio. La conferma di Ubisoft San Francisco è decisamente più ottimista di quanto avessero lasciato intendere le dichiarazioni sulla prestanza dei server: in realtà, è tutto pronto. Avremo a che vedere infatti con un periodo “pre-stagione” che durerà sei settimane, prima dei contenuti a cadenza stagionale.

La data di uscita di XDefiant: “presto sta diventando… più presto”

Con queste parole, difficili da rendere in lingua nostrana, Ubisoft ha annunciato la data di uscita di XDefiant. Ringraziandoci per aver contribuito al test dei server, il publisher ha rivelato che la “pre-stagione” avrebbe avuto inizio il 21 maggio. Le fazioni saranno le stesse viste durante la fase di testing: Echelon, Phantoms, Cleaners, Libertad e, previo sblocco o acquisto, Dedsec. Le mappe saranno Arena, Attica Heights, Dumbo, Echelon HQ, Emporium, Liberty, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Pueblito, Showtime, Times Square e Zoo. Tutto questo sarà fruibile nelle modalità Domination, Hot Shot, Occupy, Escort e Zone Control. Sarà possibile competere in partite classificate o meno, riscattando le ricompense accumulate durante i test. Naturalmente, ogni stagione (a partire dal primo anno) introdurrà nuovi contenuti su tutti i fronti.

Ora sta a voi dirci la vostra: abbiamo di fronte un "Fortnite killer", per quanto si possa parlare di "killer"? O sarà solo uno dei tanti ad averci provato?