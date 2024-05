Bridgestone: presentati i nuovi pneumatici invernali Duravis Van Winter ENLITEN

Bridgestone presenta il nuovo pneumatico invernale dedicato al trasporto leggero Duravis Van Winter ENLITEN

Bridgestone ha introdotto il suo ultimo pneumatico invernale destinato al trasporto leggero, il Duravis Van Winter ENLITEN. Questo nuovo pneumatico premium offre un’eccellente durata, efficienza e sicurezza in tutte le condizioni invernali. Il Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN assicura massima sicurezza ai conducenti e alle flotte di veicoli commerciali leggeri. Con prestazioni di primo livello su neve e ghiaccio, come confermato dai test condotti dall’ente indipendente TÜV SÜD.

Dettagli sui nuovi Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN

Grazie alla tecnologia Bridgestone ENLITEN, questo pneumatico EV-ready per il trasporto leggero offre il miglior chilometraggio nella sua categoria. Inoltre, garantisce e una riduzione della resistenza al rotolamento del 13%. Ciò si traduce in minori tempi di fermo del veicolo e costi totali di gestione ridotti al minimo. Questo pneumatico è stato progettato per fornire supporto ai conducenti di furgoni e alle flotte di veicoli leggeri durante le loro attività quotidiane invernali, contribuendo così a ridurre il costo totale di gestione.

Secondo i test condotti dall’ente indipendente TÜV SÜD, il Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN offre le migliori prestazioni di frenata e trazione su neve e ghiaccio nella sua categoria. Garantendo la sicurezza dei conducenti su strada durante l’inverno. Inoltre, questo pneumatico EV-ready è classificato come classe A sull’etichetta EU per l’aderenza sul bagnato. Questi notevoli miglioramenti delle prestazioni sono resi possibili grazie alla tecnologia ENLITEN di Bridgestone. Questa combina diverse tecnologie all’avanguardia per garantire una maggiore durata del pneumatico senza compromettere le prestazioni su neve, ghiaccio, bagnato o asciutto.

Caratteristiche

Il design ottimizzato del battistrada e la nuova formula della mescola offrono una migliore resistenza al rotolamento e aderenza su neve. Mentre un’ampia superficie di contatto garantisce prestazioni superiori su ghiaccio. Il Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN è completamente EV-ready grazie all’utilizzo della tecnologia ENLITEN, che soddisfa sia le esigenze generali di prestazioni di qualsiasi veicolo sia i requisiti specifici dei veicoli elettrici. Sviluppato in Europa, il Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN sarà disponibile in 19 misure, da 15 a 17 pollici, a partire da luglio 2024. Sarà distribuito in Europa, Turchia e CSI.

Insieme al Bridgestone Duravis Van per l’estate e al Bridgestone Duravis All Season, questo nuovo pneumatico completa la gamma premium di Bridgestone dedicata al trasporto leggero. Stefano Sanchini, Vice Presidente Consumer Replacement di Bridgestone EMEA, ha commentato

Il Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN è affidabile, robusto ed EV-ready, progettato per soddisfare le esigenze dei conducenti di furgoni e delle flotte. Con questo pneumatico invernale, abbiamo voluto migliorare le operazioni quotidiane e offrire vantaggi a lungo termine in termini di costi ed efficienza, grazie alle migliori prestazioni della categoria e alla eccezionale longevità, efficienza e sicurezza in tutte le condizioni invernali.

