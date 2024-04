Polestar e StoreDot ricaricano il prototipo di Polestar 5 dal 10 all’80% in 10 minuti

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di Polestar e StoreDot ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).

Pacco batterie da 77 kWh appositamente progettato e potenzialmente in grado di raggiungere i 100 kWh . Questo potrebbe fornire un’autonomia aggiuntiva di 320 km in soli 10 minuti di ricarica a un’auto elettrica di medie dimensioni. Il test XFC, condotto congiuntamente da Polestar e StoreDot, ha lo scopo di dimostrare il concetto di base della tecnologia XFC e la sua possibile applicazione ai futuri veicoli Polestar. Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha sottolineato l’importanza di affrontare l’ansia da ricarica, uno dei principali ostacoli all’adozione dei veicoli elettrici.

Questa dimostrazione, unica al mondo, rappresenta un importante traguardo nel settore automobilistico . Questo perché ha permesso di caricare rapidamente un veicolo in condizioni reali di guida , anziché in laboratorio. Questo successo testimonia l’impegno di Polestar nell’offrire esperienze di guida all’avanguardia attraverso partnership innovative nel campo della tecnologia.

Polestar e StoreDot hanno recentemente compiuto un importante passo avanti nella tecnologia delle batterie a ricarica rapida. Dimostrando con successo l’integrazione della tecnologia StoreDot Extreme Fast Charging (XFC) in un’auto per la prima volta. Questa collaborazione ha permesso di caricare un prototipo di Polestar 5 dal 10% all’80% in soli 10 minuti. Durante il test, il prototipo, completamente funzionante, ha mantenuto una costante velocità di carica di 310 kW , raggiungendo un picco di oltre 370 kW alla fine del processo di ricarica.

