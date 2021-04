WWE 2K22: l’uscita è stata confermata!

L’uscita di WWE 2K22 è stata confermata direttamente da 2K con un breve ma incisivo teaser. Scopriamo tutti i dettagli

Di poche ore fa è l’annuncio dell’uscita di WWE 2K22, ennesimo titolo della serie di Pro-Wrestling targato 2K. Una serie che è entrata nel cuore dei videogiocatori fin dai suoi primi capitoli, complice anche un successo mondiale delle trasmissioni televisive di WWE RAW e WWE SMACKDOWN. 2K ha annunciato il titolo sui propri canali social tramite un breve teaser trailer.

WWE 2K22: l’uscita ufficiale arriverà a breve

L’uscita ufficiale di WWE 2K22 arriverà a breve, così come suggerisce il “coming soon” alla fine del teaser trailer rilasciato da 2K sui propri canali social. Il video è incentrato su uno dei personaggi storici della serie e del mondo del Pro-Wrestling, ovvero il messicano Rey Mysterio. L’eroe mascherato è impegnato in un combattimento con il temibile Cesaro, a cui però, rifilerà la sua mossa più famosa: una dolorosissima 619. Andiamo a gustarci insieme questo teaser tramite il tweet ufficiale di 2K:

Sorprende anche un ottimo fotorealismo dal teaser rilasciato dalla software house. Ad oggi non abbiamo notizia su una data precisa, così come non sappiamo ancora per quali piattaforme il titolo sarà disponibile. Con ogni probabilità, però, sarà possibile giocare a WWE 2K22 su console current e next gen, oltre che su PC. Seguiranno sicuramente interessanti aggiornamenti. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate e se avevate hype per questo titolo.

