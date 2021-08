Wipeout: un nuovo gioco potrebbe essere in sviluppo per PS5 e PSVR 2

Secondo un rumor comparso in rete, un nuovo titolo della serie di Wipeout potrebbe essere attualmente in lavorazione per PS5 e PSVR 2

Nel passato di Sony si nascondono tantissime IP dormienti, capaci di rimanere scolpite nella memoria degli appassionati anche a distanza di anni. Tra queste possiamo sicuramente annoverare Wipeout, il racing futuristico che accompagna il brand PlayStation sin dagli albori, e che se escludiamo la riproposizione PS4 (con tanto di supporto alla realtà virtuale) del remake visto su PS3, è dal lancio di PS Vita che non si presenta sulle scene con un capitolo inedito. Secondo un rumor comparso in rete, però, un nuovo gioco della serie potrebbe essere attualmente in lavorazione per PS5 e PSVR 2, anche se al momento mancano ancora conferme ufficiali da parte del colosso nipponico stesso.

Wipeout pronto a tornare su PS5 e PSVR 2?

A mettere la pulce nell’orecchio a tutti i fan del racing che fu della leggendaria Psygnosis, si ha pensato l’insider @Shpeshal_Nick, che tramite un post pubblicato su Twitter ha ventilato la possibilità che XDEV e Lucid Games potrebbero essere al lavoro su di un nuovo capitolo della saga. Ha inoltre aggiunto come il titolo in questione sia in sviluppo per PS5 e PSVR 2, scacciando i fantasmi di una produzione cross-gen, sempre se il tutto dovesse essere effettivamente confermato. La volontà espressa da Sony di voler accompagnare il suo prossimo visore VR con produzioni AAA, potrebbe essere per certi versi vista come una conferma indirette delle parole dell’insider.

You know what? Screw it. I’ll risk pissing someone off. Don’t wanna get scooped again. Been told Wipeout is coming back. Planned to be a VR2/PS5 title. Most likely an XDEV project. Still early in the project. — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

A corroborare la probabile veridicità del rumor ci pensa anche l’attendibilità dello stesso @Shpeshal_Nick, che già in passato si era rivelato attendibile in merito alle produzioni legate al mondo PlayStation: suo, difatti, è il leak che ha portato in anticipo alla ribalta Iki Island, l’espansione di Ghost of Tsushima. Ovviamente, comunque, trattandosi di un rumor, come sempre vi invitiamo a prendere la notizia con tutte le cautele del caso.

Sareste felici di un ritorno di Wipeout? Fateci sapere la vostra nella sezione dei commenti, come sempre qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.