Fortnite: il team di sviluppo di Among Us frena sul crossover

Dopo un rumor quanto mai “sus”, tocca al team di sviluppo Innersloth fare chiarezza: niente crossover tra Fortnite e Among Us, per ora

Il rispetto nella scena indie è tutto, e mentre oggi ci aspetta uno sfolgorante appuntamento con i videogiochi indipendenti anche Among Us ci dà modo di parlare di sé dopo le voci sul crossover con Fortnite, smentite però dal team di sviluppo. Dopo essere stati interpellati su Twitter in merito, i ragazzi di Innersloth hanno preferito mettere le cose in chiaro e specificare che no, per il momento questa possibilità “super cool” rimane solo e soltanto un’idea. Non che questo ai fan basti, anzi: le smentite non bastano mai, nemmeno quando è chiaro che fermarsi sarebbe una pura questione di buon senso.

Spie come noi: il crossover tra Among Us e Fortnite (che non c’è, secondo il team di sviluppo)

Il team di sviluppo di Among Us ha anche parlato chiaro: per ora non c’è nessun crossover con Fortnite in cantiere. I fan di entrambi però puntano il dito verso i termini emersi nel recente datamine del battle royale di Epic Games. Parliamo di termini come Cafeteria, Electrical, Security, Sabotage e Task. Se avete familiarità con il titolo di Innersloth, i concetti di (rispettivamente) mensa, settore elettrico, sorveglianza, sabotaggio e incarico dovrebbero ricordarvi più il multiplayer asimmetrico di Among Us che le sparatorie di Fortnite. Vista la recente modalità a tempo (MAT) Spie come noi, emersa nel pieno della seconda giovinezza di Among Us, non sus-sulteremmo all’idea di una collaborazione.

i dont know who spread this rumor but it isn’t true haha, would be super cool though — Among Us (@AmongUsGame) August 9, 2021

D’altro canto, anche i giochi di potere con gli alieni (simili alla seconda stagione del secondo capitolo di Fortnite, “Top Secret”) sono carta conosciuta per i giocatori. La dottoressa Slone ci sta fornendo parecchi grattacapi, e sebbene il cosmo – ammettiamolo, la stazione spaziale è la mappa di Among Us più giocata – sia coinvolto la skin in arrivo dalle stelle è un’altra. Alludiamo alla figlia adottiva di Thanos, visto che nel negozio oggetti avremo presto modo di acquistare nientemeno che Gamora.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del rumor? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.