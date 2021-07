Ghost of Tsushima Director’s Cut: Iki Island si mostra in un trailer

Sucker Punch ha diramato un trailer dedicato a Ghost of Tsushima Director’s Cut, tramite il quale ci mostra nel dettaglio Iki Island

Manca circa un mese al lancio ufficiale di Ghost of Tsushima Director’s Cut, la nuova versione del titolo sviluppato da Sucker Punch e che, proprio in questi giorni, ha festeggiato un anno dalla release originale. Il ritorno di Jin, oltre a nuove feature in grado di sfruttare l’hardware di PS5, si porterà in dote anche una zona inedita, Iki Island, alla quale il team di sviluppo ha dedicato il trailer che trovate nella news. Tramite il video è possibile dare un primo sguardo a questa porzione di mappa mai esplorata prima, e cogliere alcuni dettagli di quella che sarà la storia che vi graviterà attorno.

Ghost of Tsushima Director’s Cut: un trailer ci mostra Iki Island

Nell’espansione dedicata a Iki Island, Jin Sakai incrocerà il proprio cammino con quello dello sciamano Ankhsar Khatun, noto come l’Aquila. La nuova isola promette di essere più pericolosa che mai, e lo Spettro dovrà fare affidamento sull’aiuto dei suoi abitanti per sconfiggere il nemico. L’Aquila sembra essere in possesso di una sorta di pozione dai poteri ipnotici, che renderà Jin preda di alcune sequenze allucinatorie.

Tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog, il senior writer della produzione, Patrick Downs si è così espresso al riguardo:

“La nostre versione semi-immaginaria di Iki Island presenta un profondo contrasto con Tsushima. Si tratta di una terra selvaggia e senza regole, preda di predoni e criminali, segnata dalle cicatrici della guerra, oltre che fieramente indipendente, che è riuscita a sfuggire per decenni al controllo dei samurai. Sebbene sia molto abile, Jin non può occuparsi dei mongoli da solo, pertanto dovrà lavorare assieme (o sfruttare) tutta una serie di sgradevoli personaggi, per poter riuscire a sconfiggere l’Aquila. Il prezzo del fallimento è troppo alto: qualora il nemico dovesse riuscire a sottomettere l’isola e ottenere il supporto dei suoi abitanti, Tsushima ed il resto del Giappone finirebbero per trovarsi in grave pericolo.”

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l’invito a rimanere con noi su tuttoteK, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 20 di Agosto, nelle versioni PS4 e PS5. Se nel mentre, per ingannare l’attesa, siete in cerca di altri titoli a prezzo scontato, vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.