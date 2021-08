From Software: nuovo soulslike esclusiva PS5 dopo Elden Ring?

Nuovo giro, nuovo rumor su From Software che, stando a recenti voci, sarebbe al lavoro su un’esclusiva PS5 sulla scia di Demon’s Souls e Bloodborne

La grandezza e l’importanza di una casa di sviluppo come From Software può e deve essere ogni volta sottolineata con ogni mezzo. Oltre ad aver portato sul mercato un vero e proprio “nuovo genere”, quello dei soulslike, l’azienda ha anche creato nel corso del tempo titoli indimenticabili e che, pur non esenti da difetti, hanno saputo emozionare e divertire migliaia di videogiocatori. Basti pensare a Bloodborne, alla serie di Dark Souls o al recentemente “rielaborato” Demon’s Souls per avere un tuffo al cuore. Senza poi dimenticarci dell’attesissimo Elden Ring, di cui finalmente abbiamo avuto una finestra d’uscita nel corso dell’E3 2021 e che fa chiacchierare di sé con ogni frame e ogni nuova informazione.

Cosa ha in serbo per noi From Software dopo Elden Ring? Recenti rumor e indiscrezioni la vorrebbero al lavoro su una nuova esclusiva per Sony, quindi molto probabilmente per PlayStation 5. La voce parlante questa volta è quella di Dealer Gaming, corroborata dall’insider Shpeshal_Nick, entrambi con una buona storia di leak in casa PlayStation, ultimo fra i quali quello dell’espansione Iki Island di Ghost of Tsushima molto prima del suo annuncio. Dealer Gaming ha anche confermato il recente rumor che vuole il prossimo State of Play di Sony fissato per il prossimo 19 agosto. Vi lasciamo i tweet “incriminati” proprio qua sotto.

Mother fuck. My rumour mill got screwed again. https://t.co/BWOWd6MMA5 — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

From Software al lavoro su una nuova esclusiva per PS5: che sia Bloodborne 2? (No.)

Prima ancora che vi alziate dalla sedia no, non si tratta di Bloodborne 2. Il rumor parla di qualcosa di completamente nuovo, sebbene ricada comunque nel genere dei soulslike. Ci teniamo ovviamente a precisare, come ogni volta che si parla di indiscrezioni, che nulla di tutto ciò è stato confermato e che, finché non sarà Sony a parlare, rimarranno esattamente quel che sono: voci di corridoio.

E voi che cosa ne pensereste di una nuova IP di From Software esclusiva per Sony PS5? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le enws, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!