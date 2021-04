Call of Duty: Warzone, leakata la nuova mappa che sostituirà Verdansk

I leak e le speculazioni su Warzone non finiscono mai, nelle ultime ore sta rimbalzando online un breve video all’interno del quale dovrebbe intravedersi la nuova mappa del battle royale di Activision

Dopo le novità introdotte con l’aggiornamento Reloaded della mid-season di Cold War e Warzone, sono in arrivo ulteriori notizie e speculazioni relative proprio alla nuova mappa del battle royale. Un recente video pare che mostri quella che dovrebbe essere la mappa che che sostituirà Verdansk con pieni riferimenti agli anni ’80.

Call of Duty: Warzone, si tornerà negli anni ’80 con la nuova mappa!

Con la nuova mappa di Call of Duty: Warzone si tornerà negli anni ’80? Sì, questa è stata la risposta fornitaci dal trailer leakato nelle scorse ore. Apparso prima su Twitter e poi repostato su diversi social. Si tratta di un video breve di circa 20 secondi che, però, pare essere uno spezzone di quello che sarà il trailer ufficiale, stando anche alle conferme di VGC. Andiamo, però, a visionare questo stesso video:

Nonostante si tratti di un video breve e anche abbastanza confuso si riescono ad intravedere delle novità interessanti. Ci teniamo a sottolineare che questo video, come detto precedentemente, era stato postato sul profilo Twitter di On Thin Ice che, però, poco dopo ha provveduto a rimuovere il video stesso. L’utente si è scusato pubblicamente, affermando di non avere intenzione di arrecare danno a nessuno. Non ci resta, però, che attendere ulteriori novità, annunci e aggiornamenti proprio per la creatura di Activision.

