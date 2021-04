Dying Light 2: grafica ad alte prestazioni su next gen

Spuntano nuovi dettagli su sequel di Dying Light. Con un update gli sviluppatori assicurano una grafica ad alte prestazioni per Dying Light 2 su console next gen

Da tempo non se avevano più notizie. Tuttavia, oggi Dying Light 2 è tornato a far parlare di sé. Il gioco, attualmente in fase di sviluppo, è il sequel del famoso survival horror in prima persona uscito nel 2015. Il primo capitolo aveva tra i suoi punti di forza la commistione tra un classico fps e l’open world a sfondo survival horror. Oggi è arrivata la notizia che ci aggiorna sullo sviluppo de secondo capitolo. Techland questa volta punta ad un comparto tecnico ad elevate prestazioni per Dying Light 2 su next gen.

Aggiornamenti sulle prestazioni di Dying Light 2 per console next gen

Dying Light 2 ha avuto uno sviluppo piuttosto movimentato nella sua vita pre lancio. Questo a causa dei diversi rinvii oltre che a seri problemi riscontrati durante lo sviluppo. Le notizie riportavano di un ambiente tossico, con difficoltà a livello manageriale, direzione artistica e risorse umane. Oggi però, Techland ci aggiorna sul proseguimento dello sviluppo del gioco. Sebbene non ci siano grosse novità, lo studio assicura in questo modo i fan sulla prosecuzione dei lavori e sull’intenzione di portare un progetto curato. La notizia riguarda diversi dettagli sulle prestazioni di Dying Light 2 per le versioni next gen.

Nello specifico il rendering director, Tomasz Szałkowski, conferma che su PS5 e Xbox Series X saranno presenti più modalità grafiche. Queste andranno a dare priorità al Ray Tracing, ai 60 frame e infine al 4K. Potremo scegliere quindi tra: Quality (Ray Tracing), Performance (60 fps) e 4K. Szałkowski non ha aggiunto nient’altro se non che il team ce la sta mettendo tutta per ottimizzare al meglio le versioni next gen. Ricordiamo che l’uscita di Dying Light 2 è prevista per quest’anno.

Se volete acquistare numerosi titoli scontati date un’occhiata al nostro link di Instant Gaming. Per rimanere aggiornati sulle ultime news restate sulle pagine di tuttoteK.