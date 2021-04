Pokémon Spada e Scudo: raid di Magikarp come pesce d’aprile

Stavolta “non siamo noi”: Nintendo e Game Freak allestiscono un autentico pesce d’aprile con un raid di Magikarp in Pokémon Spada e Scudo

Sebbene quella del pesce d’aprile – croce e delizia di noialtri giornalisti videoludici – sia una tradizione consolidata, la metafora ittica fa parte della sola lingua italiana; ci stupisce, dunque, che Pokémon Spada e Scudo abbia deciso di allestire solo per oggi un raid di Magikarp. La particolarità di questo esemplare è che non si potrà catturare. Nella consolidata tradizione del “dare e togliere” per cui il franchise è noto e famigerato tra i suoi fan, le sole creature Dynamax disponibili oggi nelle Terre Selvagge saranno proprio le inutili carpe Koi in questione, quindi se mirate alla varietà oggi non vi conviene giocare.

Il raid di Magikarp in Pokémon Spada e Scudo

Riportiamo qui sotto un tweet sul raid di Magikarp da parte di Serebii, il sito a tema Pokémon il cui fondatore Joe Merrick ha in seguito intervenuto per specificare il bizzarro evento di Spada e Scudo. Fino a domani, infatti, sarà solo la creatura debole e inerme (fino al livello 20, almeno) a fare la sua comparsa tra le creature Dynamax disponibili nel gioco. Merrick, usando il suo account personale, ha dunque chiarito che l’intenzione di fare il pesce d’aprile c’è, ma ad organizzarlo è stata la stessa The Pokémon Company. L’azienda, dal canto suo, ha voluto aggiungere tacitamente una piccola “clausola” al tutto.

Serebii Update: A new special Max Raid Battle Event featuring Magikarp has begun in Pokémon Sword & Shield. Details being added @ https://t.co/gDbXkIa6cr pic.twitter.com/4hM2RLjcO3 — Serebii.net (@SerebiiNet) April 1, 2021

I primi sventurati a cimentarsi con il raid hanno infatti imparato a loro spese che l’impossibilità nella cattura di Magikarp esula dal divieto diretto di lanciare una Ball qualsiasi. In altre parole, dunque, è possibile sprecare anche le Ball più inestimabili (Master Ball incluse, ovviamente) contro un Pokémon altrimenti uguale a tutti gli altri esemplari della sua specie. Persino le ricompense, sebbene suddivise in base alla difficoltà del raid, sono altrimenti identiche a quelle di sempre. Possiamo solo supporre che domani riprenda la rotazione regolare delle creature Dynamax.

