Aggiornamento COD: tutte le novità della patch Reloaded per la Season 2 di Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo FPS sviluppato da Treyarch e Raven Software, ormai è disponibile da un bel po’ di tempo ma nonostante ciò continua ad essere davvero molto giocato. Questo è dovuto ovviamente alla qualità del titolo, ma anche alla costante aggiunta di nuovi contenuti. Da pochissimo infatti è stata rilasciata la patch Reloaded per la Season 2 di COD: Black Ops Cold War e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con questo aggiornamento.

Una nuova gestione delle dimensioni

Di solito le nuove patch di Call of Duty sono molto grandi e questa non fa eccezione. A quanto pare però da ora in poi sarà utilizzato un nuovo sistema in grado di ottimizzare ancora di più il peso degli aggiornamenti. Inoltre in questo caso ci saranno delle grosse differenze di dimensione in base alla versione del gioco che possedete. Per ulteriori dettagli in merito, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato.

La patch è giocabile dalle 6:00 di questa mattina ma per fortuna molti di voi non dovranno scaricare nulla. Negli ultimi tempi Treyarch è diventata previdente, permettendo ai giocatori di avviare il download delle patch su PS4 qualche giorno prima. Infatti, se avete eseguito il pre-download della patch Reloaded di Cold War, ora non dovrete fare nessun aggiornamento ma semplicemente avviare COD, installare i nuovi contenuti della stagione e giocare.

Novità del multiplayer – Le novità dell’aggiornamento Reloaded di COD: Cold War

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Black Ops Cold War introdotte con l’aggiornamento Reloaded della Season 2:

Miami Strike 6v6 Miami Strike permetterà a due squadre da sei giocatori di scontrarsi in accese battaglie nella zona costiera di Miami. La mappa è abbastanza piccola, ma dei giocatori esperti saranno certamente capaci di utilizzare qualsiasi arma al suo interno.

Mansion 2v2 e 3v3 Questa nuova mappa Cubana si aggiungerà alla pool di mappe disponibili per le modalità Gunfight e Face Off. Mansion farà scontrare i giocatori in frenetici combattimenti all’interno dei cortili di una splendida villa dell’Havana.

Golova All’apparenza Golova potrebbe sembrare un comune villaggio russo degli Urali, ma in realtà nasconde un luogo creato da Nikita Dragovich per espandere il Progetto Numeri. Questa mappa è davvero enorme, ma possiede diverse sezioni adatte al combattimento ravvicinato, come ad esempio una chiesa, un parco industriale e una serie di case. Fate attenzione però, perché all’aperto sarete preda facile per i cecchini avversari.

Hardpoint multi-team Preparatevi a divertirvi con la più grande versione di Hardpoint mai vista in un Call of Duty. In questa modalità 10 squadre da 4 giocatori potranno sfidarsi in accesissime battaglie per catturare e difendere diversi punti di vantaggio che cambieranno posizione ogni 120 secondi.

Nuove mappe Prop Hunt e nuovi props Miami Strike e Satellite entrano a far parte delle mappe disponibili per la modalità Prop Hunt. Inoltre saranno aggiunti tanti nuovi prop anche a tutte le altre mappe già disponibili.



Novità della modalità Zombi – Le novità dell’aggiornamento Reloaded di COD: Cold War

L’aggiornamento della Reloaded ha aggiunto a COD: Cold War anche tanti contenuti relativi alla modalità Zombi:

Sanatorium (notte) Adesso la modalità zombi diventerà ancora più grande grazie all’aggiunta di Sanatorium (notte), una nuova regione per la modalità Outbreak. In questa nuova e ampia area gli agenti di Requiem dovranno sfruttare il favore delle tenebre per avvicinarsi al sanatorio, facendo al contempo strage di tutti i non morti che incontreranno sul loro cammino.

Disponibile un nuovo obiettivo per la modalità Outbreak Il nuovo obiettivo “ Secure ” vi chiederà di uccidere un gran numero di non morti all’interno di una determinata area per assorbirne l’essenza. In questo modo potrete sfruttare la loro forza vitale per ottenere oggetti utili da sfruttare in combattimento.

per la modalità Outbreak Disponibile un nuovo veicolo per la modalità Outbreak Adesso gli agenti di Requiem potranno spostarsi rapidamente per le mappe grazie alla nuova moto “ Dirt Bike “. Questo veicolo è perfetto per spostarsi rapidamente da una parte all’altra della mappa per raccogliere risorse o completare sfide a tempo.

per la modalità Outbreak Nuovi contenuti per Onslaught I giocatori PlayStation potranno divertirsi grazie all’introduzione di tante novità nella modalità Onslaught. Ad esempio ora potranno provare Contenimento , una nuova modalità che permette di giocare nelle mappe Gunfight e che permetterà di sbloccare tanti nuovi progetti.

Aggiunti nuovi segreti e contenuti legati alla storia ad Outbreak

Aggiunta la mappa bonus “ Silverback Slideways ” per Dead Ops Arcade 3

” per Dead Ops Arcade 3 Adesso potrete guadagnare punti XP Giocatore e punti XP Battle Pass giocando a Dead Ops Arcade 3

I giocatori ora possono applicare alle proprie armi tutti i progetti che posseggono tramite il menu di pausa

Nuovi operatori e modifiche alle armi – Le novità dell’aggiornamento Reloaded di COD: Cold War

L’aggiornamento Reloaded ha anche arricchito COD: Cold War con nuovi Operatori e ha apportato tante modifiche alle armi del multiplayer:

Wolf: Nato Terrel Wolf è un letale soldato specializzato nel combattimento all’interno della giungla. Questo spietato cacciatore si è allenato sin da piccolo nelle paludi della Louisiana ed è entrato nell’esercito a 18 anni ni memoria del fratello perduto.

Le seguenti armi hanno ricevuto dei miglioramenti : Krig 6 FFAR 1 Groza Milano 821 KSP 45 1911 RPG-7

: Le seguenti armi hanno subito dei nerf : AK-74u LC10 Mac-10

: La Magnum ora è leggermente più imprecisa quando si spara in hip-fire o dual wielding, ma possiede un nuovo accessorio che aumenta il danno inflitto ai nemici e ai veicoli.

che aumenta il danno inflitto ai nemici e ai veicoli. I razzi ora infliggono danni maggiori ai giocatori che indossano la Flak Jacket nella modalità Hardcore.

Questo è quanto

