CoD Vanguard e Warzone: leakati gli operatori e le armi della Season 2

Call of Duty Vanguard è uscito più di due mesi fa, e ancora non riesce a stabilizzare il proprio andamento. I problemi che tempestano il titolo sono numerosi, e alcuni sono causati indirettamente anche dalla difficile situazione che Activision Blizzard si è trovata a passare in questi mesi. Adesso che la software house è in procinto di passare sotto l’ala protettiva di Microsoft, i vari studi di sviluppo all’interno di essa potranno avere un po’ più di respiro, ma nel frattempo alcuni team rimangono al lavoro sui titoli di Call of Duty.

Essi dovranno continuare a garantire il supporto dei loro giochi cercando di evitare ulteriori passi falsi, dopo aver rinviato non solo la Season 1 CoD Vanguard, ma anche la Season 2 programmata per inizio febbraio. Fortunatamente, sembra che stavolta i giocatori non dovranno aspettare poi troppo tempo, e intanto sul web girano già i leak dei nuovi operatori e le nuove armi della Season 2 di CoD Vanguard e Warzone.

Dopo l’inaspettato (ma rumoreggiato) evento inserito nel corso di questo mese dedicato a L’Attacco dei Giganti, che ha portato all’interno del gioco pose divertenti da parte degli operatori e armi che richiamavano la serie animata, la Season 2 di CoD Vanguard e Warzone dovrebbe giungere a metà febbraio. Il rinvio della nuova Season era stato ufficializzato dagli studi il 19 gennaio, elencando tra le motivazioni più rilevanti la necessità di migliorare la stabilità di gioco, correggere bug e ottimizzare vari aspetti. I giocatori hanno accolto questa notizia con un certo ottimismo, sperando che almeno sia una decisione che aiuti davvero a sistemare i giochi. Nel frattempo i dataminer si sono messi al lavoro, e hanno potuto così svelare dettagli importanti relativi alla nuova Season.

Link to imgur album containing all the new leaked images via @ZestyCODLeaks @hydra9114https://t.co/UPFcfr15ux

As far as some the images. The weapons seem to be Chauchat, KG M/40 (LMG), and some other shotgun.

The map shown is likely the alps map which will be for ground war.

— Nanikos (@_Nanikos_) January 21, 2022