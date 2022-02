CoD Vanguard: la Season 2 avrà delle macchine da guerra corazzate

L‘attesa e rimandata Season 2 di CoD Vanguard scopre finalmente le sue carte, rivelando anche la presenza di macchine da guerra corazzate.

Call of Duty Vanguard riesce a mantenersi a galla nonostante molti giocatori non siano propriamente soddisfatti del lavoro che lo studio di sviluppo sta portando avanti all’interno del gioco. L’acquisizione dell’azienda da parte di Microsoft continua a dare speranza nel poter avere in futuro dei titoli più ben congeniati e supportati, ma sarà necessario diverso tempo per vedere qualche cambiamento significativo al suo interno. Tuttavia, mentre si pensa già al prossimo titolo che arriverà verso la fine del 2022, Activision si mostra propositiva nel voler continuare a supportare CoD Vanguard, e con l’arrivo della Season 2 che avverrà nei prossimi giorni si potranno vedere alcune aggiunte molto interessanti, come le inedite macchine da guerra corazzate.

Le macchine da guerra corazzate tra le novità della Season 2 di CoD Vanguard

Programmata per arrivare a inizio febbraio, la Season 2 di CoD Vanguard ha dovuto subire un lieve spostamento, venendo ufficialmente stabilita per la metà di febbraio. Negli scorsi giorni sono stati diffusi, attraverso dei leak, alcuni potenziali dettagli inerenti le aggiunte per questa nuova stagione, tra cui anche i nuovissimi operatori e le armi che saranno inserite nel gioco. In più, solo di recente, mediante un artwork e un messaggio condiviso dalla stessa compagnia si possono vedere altre importanti novità che s’incontreranno nella Season 2 di CoD Vanguard: le macchine da guerra corazzate. L’artwork in questione era stato leakato settimane fa da un utente su Twitter, mostrando l’immagine di ciò che s’ipotizzava essere una mappa adatta per modalità in larga scala, simile a Ground War di Modern Warfare.

The frontlines are getting reinforced. 💥 Get ready for Armored War Machines coming to #Vanguard and #Warzone on February 14. pic.twitter.com/B25FZDN7IY — Call of Duty (@CallofDuty) February 7, 2022

Nelle scorse ore, sul PlayStation Blog, è giunta una conferma ufficiale di cosa si potrà trovare in questa nuova stagione. Mentre le forze dell’Asse e quelle Alleate continueranno a combattere lungo il Pacifico e oltre, una nuova minaccia giungerà all’orizzonte: Nebula V. Il capitano Butcher e la sua ciurma si troveranno in una missione per evitare che essa non cada nelle mani del nemico. Nell’articolo vengono dettagliati anche il nuovo equipaggiamento ottenibile attraverso il Battle Pass, con armi come il fucile d’assalto KG M40 e lo LMG Whitley; viene confermata anche la presenza dell’Armaguerra 43 SMG. Inoltre, la Nebula V potrà essere usata per creare munizioni tossiche e per piantare delle bombe, spazzando via ampie aree. Per quanto riguarda invece i rumoreggiati veicoli da guerra, ci saranno trasporti corazzati che permetteranno di muoversi sull’isola, insieme a dei bombardieri per non dar pace ai veicoli e alla fanteria. Tra le ulteriori novità non mancheranno anche nuove mappe, modalità e obiettivi, che si presenteranno tutti a partire dall’uscita ufficiale della stagione.

