Uncharted: leak della data di uscita per la Legacy of Thieves Collection

La refurtiva, stavolta, è una data di uscita: il leak di Uncharted svela il giorno da segnare sul calendario per tutti i fan di Nathan

L’annuncio di Uncharted: Legacy of Thieves Collection ha riscosso un successo plateale per la data di uscita simultanea per PC e PlayStation 5: il leak di cui discuteremo (sempre con le pinze, ovvio) oggi rivela anche quale giorno dovremo segnarci. I remaster delle ultime avventure targate Naughty Dog marcano infatti il debutto di Nathan Drake anche sui monitor dei PC tramite Steam ed Epic Games Store. Ed è proprio a quest’ultimo che dobbiamo la succosa informazione in questione. Non si prospetta affatto lunga l’attesa per poter rivivere con mouse e tastiera le peripezie dello scapestrato ladro.

Nathan Drake trafuga la data di uscita: un leak per la raccolta di Uncharted

Stando alle somme tirate da Epic Games sul suo stesso sito, la Legacy of Thieves Collection porterà il mondo di Uncharted su PC con il 20 giugno 2022 come data di uscita prevista, ma non è questa la sola fonte del leak. Anche il database di Steam menziona lo stesso identico giorno. Naturalmente, il marketplace di Valve ha già provveduto a mettere in moto l’effetto Streisand. Ogni menzione del giorno interessato è stata dunque rimossa, il che (se la storia videoludica insegna) nove volte su dieci è più una conferma che una smentita. Per prassi, però, prenderemo tale “conferma” come ufficiosa.

Ad ogni modo, ormai è solo questione di tempo prima che arrivi un annuncio ufficiale dalla stessa Sony. Supponendo che queste informazioni trapelate siano effettivamente corrette, il titano azzurro avrà un’estate bella impegnata di fronte a sé. In quello che si prospetta già da ora un anno folle per il mondo videoludico, è facile dimenticarsi che PlayStation Plus Extra e Premium sono previsti per lo stesso periodo estivo. Naturalmente vi invitiamo alla cautela, ma se dovesse arrivare la conferma ufficiale e la data fosse effettivamente quella, faticheremo molto a fingere la nostra sorpresa. Ci proveremo, però.

