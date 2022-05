Trek To Yomi: ecco il trailer di lancio

Trek To Yomi è pronto a sbarcare nel mercato videoludico con un fantastico trailer di lancio ricco di momenti memorabili da scoprire

Il prossimo gioco d’azione samurai degli sviluppatori Leonard Menchiari e Flying Wild Hog Trek to Yomi ha attirato l’attenzione di molti videogiocatori nel tempo e dal trailer di lancio è possibile notare tutto il suo potenziale. Grazie alla sua accattivante estetica visiva in bianco e nero e alla sua promessa di un’esperienza cinematografica e autentica, il titolo potrebbe rivelarsi un’esperienza memorabile, in uscita il 5 maggio. Per pubblicizzarlo al meglio l’editore Devolver Digital ha rilasciato un trailer di lancio da non perdere.

Il trailer di lancio di Trek To Yomi è sbalorditivo

Il trailer di lancio di Trek To Yomi mostra in modo specifico scatti rapidi di vari scontri epici durante il gioco, come una resa dei conti in cima a un ponte che si infrange, oppure il protagonista che attraversa un villaggio in fiamme e fa a pezzi i nemici con alcune scene soprannaturali e altro ancora. Il trailer non svela molti dettagli sulla trama del titolo, in compenso svolge un buon lavoro offrendo molti scorci suggestivi su ciò che andremo ad affrontare.

Trek to Yomi segue il viaggio del protagonista Hiroki, incaricato di proteggere la sua città e la sua gente da nuove minacce dopo aver fatto una promessa al suo maestro in fin di vita. Vi ricordiamo che il lancio del gioco è previsto il 5 maggio per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco sarà inoltre disponibile al lancio sul catalogo dell’Xbox Game Pass.

Cosa ne pensate del trailer? Acquisterete Trek to Yomi? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.