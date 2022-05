LOL MSI 2022: ecco il calendario con i giorni della fase a gironi

Riot Games ha finalmente svelato il calendario con i giorni in cui si terrà la fase a gironi del MSI 2022, una delle più importanti competizioni di LOL

Il Mid Season Invitational, abbreviato in MSI, è una delle più importanti competizioni annuali di League of Legends. Questo grande torneo avrà inizio tra meno di una settimana e per questo motivo Riot Games ha recentemente pubblicato il programma ufficiale della fase a gironi. Questa sezione del torneo andrà avanti per ben sei giorni di fila e per un totale di almeno sei ore al giorno. Stare dietro ad un evento di LOL così lungo non è affatto facile, ma per fortuna in questo articolo potrete comodamente trovare il calendario con i giorni in cui si terrà la fase a gironi del MSI 2022.

Il MSI 2022 offrirà ai fan di LOL una settimana ricca di emozioni

Il MSI 2022 avrà inizio martedì 10 maggio alle ore 10:00 e terminerà domenica 15 maggio alle 13:00. Ogni giorni ci saranno ben 6 match della durata di circa un’ora ciascuno e ad aprire le danze sarà l’attesissimo scontro tra i Saigon Buffalo e i T1. Qui di seguito potrete trovare il calendario completo di questa fase del torneo:

Martedì 10 maggio Saigon Buffalo VS T1 (10:00) DetonatioN FocusMe VS Team Aze (11:00) ORDER VS G2 Esports (12:00) Evil Geniuses VS G2 Esports (13:00) Istanbul Wildcats VS Royal Never Give Up (14:00) Red Canids VS PSG Talon (15:00)

Mercoledì 11 maggio Evil Geniuses VS G2 Esports (10:00) ORDER VS Evil Geniuses (11:00) DetonatioN FocusMe VS Saigon Buffalo (12:00) Team Aze VS T1 (13:00) RED Canids VS Istanbul Wildcats (14:00) PSG Talon VS Royal Never Give Up (15:00)

Giovedì 12 maggio ORDER VS Evil Geniuses (10:00) ORDER VS G2 Esports (11:00) Istanbul Wildcats VS PSG Talon (12:00) RED Canids VS Royal Never Give Up (13:00) Team Aze VS Saigon Buffalo (14:00) DetonatioN FocusMe VS T1 (15:00)

Venerdì 13 maggio RED Canids VS PSG Talon (8:00) Istanbul Wildcats VS Royal Never Give Up (9:00) Istanbul Wildcats VS PSG Talon (10:00) RED Canids VS Royal Never Give Up (11:00) RED Canids VS Istanbul Wildcats (12:00) PSG Talon VS Royal Never Give Up (13:00)

Sabato 14 maggio Evil Geniuses VS G2 Esports (8:00) ORDER VS Evil Geniuses (9:00) ORDER VS G2 Esports (10:00) Evil Geniuses VS G2 Esports (11:00) ORDER VS Evil Geniuses (12:00) ORDER VS G2 Esports (13:00)

Domenica 15 maggio Team Aze VS Saigon Buffalo (8:00) DetonatioN FocusMe VS T1 (9:00) DetonatioN FocusMe VS Saigon Buffalo (10:00) Team Aze VS T1 (11:00) DetonatioN FocusMe VS Team Aze (12:00) Saigon Buffalo VS T1 (13:00)



