AOC: Arriva il nuovo monitor multitasking

Curvo e potente ecco il nuovo monitor multitasking targato AOC, il 34″ ultrawide CU34P2C con 65 W USB-C

AOC, lo specialista dei display, annuncia il 34″ (86,4 cm) AOC CU34P2C, l’ultima aggiunta alla sua serie top di gamma P2 orientata al business. Questo monitor curvo (1500R) ultrawide con un aspect ratio 21:9, presenta colori vivaci e incisivi e una risoluzione UWQHD molto alta (3440 x 1440 pixel). Con la connettività USB-C integrata, il CU34P2C può caricare e alimentare i computer portatili fino a 65 W, aggiungendo ulteriormente lo schermo con il portatile. Inoltre, l’hub USB a 4 porte del monitor consente l’accesso ai dispositivi (come tastiera, mouse ecc.), tutti collegati attraverso un unico cavo USB-C.

Il suo pannello VA con un rapporto di contrasto statico 3000:1 e una luminosità di picco di 300 nits, il CU34P2C può gestire una forte illuminazione ambientale e la luce indiretta del sole. Inoltre, grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 100 Hz, Adaptive-Sync e ai tempi di risposta di 1 ms MPRT / 4 ms GtG il CU34P2C è anche un valido monitor da gaming, affermando così la sua versatilità.

Allargare gli orizzonti

Perfettamente adatto come monitor singolo che sostituisce le ingombranti configurazioni multi-monitor, l’ampio spazio orizzontale del CU34P2C (21:9 aspect ratio e 3440×1440 pixel) si adatta alle esigenze di produttori musicali, editor video, streamer e altro ancora, permettendo loro di inserire la timeline completa del loro lavoro su un singolo monitor. Il display ultrawide può anche essere utilizzato facendo scattare due finestre di applicazioni su due lati, riproducendo efficacemente una configurazione multi-monitor su una singola cornice senza soluzione di continuità.

Con il bonus aggiunto della connettività USB-C, il CU34P2C può veramente allargare l’orizzonte dei creatori e colmare il divario tra il mobile e il desktop computing. Con un singolo cavo USB-C, un editor video o un produttore musicale può semplicemente collegare il proprio laptop e iniziare a caricarlo/alimentarlo, utilizzando il CU34P2C come display principale, mentre accede ad altri dispositivi alimentati via USB come un drive esterno, una webcam o un dispositivo audio grazie all’hub USB a 4 porte del monitor.

Un ottimo tuttofare

Il CU34P2C è dotato di un pannello VA che rende le immagini vivaci con un rapporto di contrasto statico di 3000:1 per neri profondi e ricchi, colori saturi con un’ampia area gamut (120% sRGB, 89% AdobeRGB). Con una luminosità di picco di 300 nits, il CU34P2C può gestire una forte illuminazione ambientale e la luce indiretta del sole, mentre i suoi ampi angoli di visione (178°/178°) migliorano il comfort visivo per chiunque guardi lo schermo allo stesso tempo.

Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 100 Hz, Adaptive-Sync e ai tempi di risposta di 1 ms MPRT / 4 ms GtG, il CU34P2C è un monitor da gioco competente, così come un compagno cinefilo con un contrasto ricco (3000:1) e una tela 21:9 da godere quando il lavoro è finito. Dotato di due altoparlanti da 3W e jack per cuffie, il CU34P2C completa l’esperienza audiovisiva. Progettato per adattarsi agli uffici e alle case moderne, la finitura in alluminio spazzolato del supporto di questo display completa splendidamente il suo elegante design senza bordi su 3 lati.

Il monitor è dotato di un supporto completamente ergonomico con una generosa regolazione dell’altezza di 150 mm e una vasta gamma di angoli di rotazione e inclinazione. Il supporto può essere dotato della staffa VESA-P2 di AOC, in questo modo il monitor può montare un miniPC come gli Intel NUC direttamente sul supporto stesso, creando un sistema unico e sostituibile all-in-one. Con un alimentatore interno e la gestione dei cavi incorporata nel supporto, il CU34P2C aiuta gli utenti a creare uno spazio di lavoro elegante e senza ingombri.

AOC CU34P2C: disponibilità e prezzo

Riflettendo la dedizione di AOC alla sostenibilità, il CU34P2C è certificato con TCO 8.0, EnergyStar 8 e ECMA Eco Declaration. Il suo display FlickerFree assicura un uso confortevole utilizzando la DC per regolare la luminosità invece del PWM, mentre la modalità LowBlue nell’OSD riduce l’affaticamento degli occhi. L’AOC CU34P2C è disponibile al prezzo consigliato di €619.

Cosa ne pensate di questo nuovo monitor multitasking curvo e potente di AOC? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.