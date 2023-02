The Last of Us Part I: data di uscita rinviata per la versione PC

Con grande stupore Naughty Dog ha recentemente comunicato tramite un tweet che la data d’uscita di The Last of Us Part I per PC è posticipata

Molte persone attualmente stanno seguendo la Serie Tv di The Last of Us con grande interesse, aumentando i fan del franchise. Questa cosa ha portato anche a un aumento delle vendite dei videogiochi principali che hanno dato origine a questo mondo post apocalittico indimenticabile. Il titolo doveva fare il suo debutto anche su PC con il porting del primo capitolo ma qualcosa è andato storto. Naughty Dog ha comunicato tramite un tweet che la data d’uscita della versione PC di The Last of Us è stata posticipata.

La data d’uscita di The Last of Us per PC è stata rimandata

Il fatto che la data d’uscita di The Last of Us per PC è stata rimandata ha colpito molti giocatori, dato che il gioco sarebbe dovuto uscire a breve. Sul Twitter ufficiale di Naughty Dog possiamo notare il suo annuncio ufficiale sul rinvio che della versione per PC di The Last of Us Part 1. Precedentemente il gioco era programmato per essere rilasciato su PC il 3 marzo ma ora il remake uscirà più avanti nel mese, ovvero il 28 marzo.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Da quanto dichiarato nel tweet, sembra che gli sviluppatori vogliano assicurarsi che il debutto su PC di The Last of Us Part 1 avvenga nel migliore dei modi. Queste poche settimane aggiuntive gli consentiranno di garantire che questa versione di The Last of Us sia all’altezza dei fan e di tutti i videogiocatori che lo devono ancora giocare per la prima volta. Gli sviluppatori affermano anche che presto condivideranno più informazioni sulla versione per PC del remake. Ricordiamo che The Last of Us Part 1 includerà il supporto per Steam Deck al momento del lancio.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.