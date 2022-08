Migliori siti per comprare follower su Twitter | Agosto 2022

Sicuramente Twitter è tra i social network più utilizzati al mondo. Diventare famosi su Twitter è un ottimo proposito e quindi vi insegneremo quali sono i migliori siti per comprare follower su Twitter e crescere rapidamente

Twitter è certamente uno dei social network più famosi al mondo che è stato sulla bocca di tutti per il recente tentativo di acquisto da parte di Elon Musk. Anche in precedenza però era famosissimo, utilizzato soprattutto dai VIP per esternare le loro opinioni. Questo ha portato moltissime persone ad iscriversi per seguire i propri beniamini. Molti di questi sono riusciti a costruire attorno ai loro contenuti un grosse seguito che oggi permette loro di monetizzare.

Con i suoi social conta circa 200 milioni di utenti attivi, Twitter arriva subito dopo Instagram e Facebook tra i social network ed offre un format originalissimo per la comunicazione fatto di brevissimi messaggi detti “tweet” che possono essere accompagnati da immagini, GIF o video. Per questo Twitter è molto utilizzato anche da artisti e creatori. Se volete provare ad utilizzare Twitter per la vostra carriera professionale, costruire un buona fanbase di partenza è fondamentale. Ecco perché conoscere i migliori siti per comprare follower su Twitter può essere utile ai neofiti.

Twitter: come creare un ottimo profilo

Se si vuole avere successo su Twitter, si possono seguire alcuni semplice suggerimenti. Il primo impatto con i nuovi utenti è fondamentale. Quindi avere un nickname di grande impatto è utilissimo. Proviamo con giochi di parole, associazioni, metafore, sinestesie, ovviamente molto brevi. Infatti abbiamo solo 15 caratteri a disposizione. Altro pezzo fondamentale è la nostra bio. Dobbiamo trasmettere in modo semplice e diretto chi siamo e la nostra mission. Usare la regola delle 5W può essere un ottimi inizio. Anche il tono deve rispecchiare il vostro profilo: utilizzare una descrizioni ironica per un profilo comico. Infine il terzo elemento è l’immagine di profilo che deve presentarvi e distinguervi ad occhio dalla gran massa.

Ora passiamo ai contenuti. Crea una scaletta e cerca di avere sempre dei contenuti pronti da postare. Prima di aprire un nuovo profilo, assicurati di avere contenuti postabili per circa un mese. E poi cerca di pensare in modo sistematico a cosa postare e quando. Cerca un format che ti distingue dalla massa e che ti permetta di scalare il numero di contenuti con poco sforzo.

Migliori siti per comprare follower su Twitter: Boostgram

Per i neofiti, anche bravi, emergere in un social dove ci sono centinaia di profili con migliaia o milioni di follower è davvero dura. Ecco perché possiamo affidarci a Boostgram. Grazie a questo portale possiamo acquistare nuovi follower per il nostro profilo, likes ai post e retweets che saranno fondamentali per aiutarci a diffondere i nostri contenuti. Un piccolo investimenti iniziale può essere più che sostenibile se si punta a fare affari grazie al proprio profilo Twitter. Si pagano circa 10 euro per un migliaio di interazioni.

Migliori siti per comprare follower su Twitter: Instaboost

Instaboost espone un’interfaccia web davvero curata e diversi pacchetti. Tutti comprendono l’evasione dell’ordine in appena due giorni e il mantenimento della soglia scelta per un periodo di tempo garantito. I prezzi sono un po’ più alti della media, ma il servizio dopotutto è ottimo.

Migliori siti per comprare follower su Twitter: SociallyGo

Molto simile al precedente, SociallyGo offre un servizio molto simile. I follower inviati sono reali. Il servizio è sicuro al 100% perchè non richiede password e non viene fatto uso di bot. Se qualcuno dei follower decide di abbandonare il nostro profilo durante il periodo di abbonamento, entro 48 ore ne verranno inviati di nuovi.

Migliori siti per comprare follower su Twitter: 1milionedifan

Si tratta di uno dei migliori portali italiani per acquistare follower. Si possono acquisire una quantità enorme di follower, fino a 10.000 per un prezzo molto onesto. Tutti i follower sono reali e soprattutto italiani, quindi molto più credibili nel nostro paese. I follower cominceranno ad arrivare gradualmente entro 24 ore dall’ordine.

Migliori siti per comprare follower su Twitter: ItaliaFollower

Altro sito italiano per tenere alto l’onore nazionale. Potremo acquistare 5000 follower a poco più di 1 centesimo per ogni follower. Anche in questo caso si tratta di follower reali ed italiani. Per un profilo italiano è un grosso vantaggio.

Buon lavoro!

Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!