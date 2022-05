Ocarina of Time: le novità per il porting su PC

La versione per PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sta continuando ad evolversi visto che ora supporta anche i 60 fps, il sistema operativo Linux e tanto altro ancora

Ancora qualche tempo fa vi avevamo parlato di una versione per PC dell’intramontabile classico per Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, del 1998. Un titolo mastodontico per l’epoca che ancora oggi non smette di stupire e far sognare gli appassionati, soprattutto nella suaversione per computer! Ma andiamo avanti con ordine.

The Legend of Zelda Ocarina of Time: dal Nintendo 64 al PC

Il porting per PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è opera di un gruppo di fan chiamati su YouTube Ship of Harkinian, riferimento ad un dialogo proveniente dagli sfortunati capitoli della serie usciti su Philips CDI, che sta lavorando incessantemente a tale progetto da almeno due anni.

Questa meravigliosa opera di reverse engineering è dunque approdata in nuovi lidi, come dimostrato dall’ultimo video di Direct su YouTube che vi lasciamo qui sotto, ed è stato proprio uno dei suoi sviluppatori, tale Habour Masters, ad entrare più nel dettaglio di questo lavoro.

Il titolo ora supporta i 60 fps, è compatibile con il sistema operativo Linux, si può moddare, supporta delle descrizioni audio, sono stati migliorati i salvataggi, è stata aggiunta una grafica in HD con tanto di ultra widescreen e tanto altro ancora. Tutto ciò è racchiuso all’interno della nuova versione, battezzata Roy Alfa, già disponibile sul server Discord ufficiale del team di sviluppo. Da ricordare poi che un’operazione simile è stata fatta anche con un altro grande classicone dell’epoca, ovvero Super Mario 64 di pochi anni prima!

Comunque sia, mentre aspettiamo di percorrere di nuovo la Piana di Hyrule, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!