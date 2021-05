La tecnologia AMD FidelityFX arriverà anche sulle GPU Nvidia ed Intel? Intanto debutterà a giugno, e sarà diversa dal DLSS di Nvidia. Ecco i dettagli conosciuti fin ora

Dopo una lunga attesa, arriva un indiscrezione che riporta specifiche in merito alla nuova tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution, che a quanto pare debutterà a giugno, ma sarà diversa dal DLSS che abbiamo visto proposto da Nvidia.

In ogni caso, l’indiscrezione riporta che molto probabilmente sarà in grado di funzionare anche su GPU di altri produttori. Coreteks, noto youtuber, ha pubblicato diverse indiscrezioni poi riportate dal sito videocardz. Al momento addirittura la tecnologia di AMD sarebbe già nelle mani degli sviluppatori, pronti per implementare FidelityFX in diversi titoli.

AMD FidelityFX in arrivo a giugno con tante sorprese!

AMD FidelityFX, a differenza del lavoro che svolge il DLSS, che sostanzialmente punta ad lavorare nella parte finale della pipeline grafica, l’FSR dovrebbe implementar un algoritmo di super sampling. L’obiettivo sarebbe quello di applicare un upscaling per una risoluzione maggiore. Permettendo un impatto minimo sulle prestazioni della macchina. AMD in questo modo cercherebbe di ottenere una qualità grafica maggiore, senza impattare nelle prestazioni.

Ovviamente, al momento si parla di una versione non definitiva, dunque la versione finale potrebbe essere diversa a quanto al momento viene riportato. Al momento non sappiamo come AMD implementerà la tecnologia nel complesso del sistema operativo e su più modelli di GPU.

Difatti lo youtuber, principale fonte al momento, ha spiegato che mancano ancora diversi dati per poter fare un confronto pari con la tecnologia DLSS di Nvidia. Strategia di AMD a quanto pare è quella di creare tecnologie aperte, a differenza di Nvidia che punta su tecnologie che tendono ad essere proprietarie. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.