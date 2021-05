XPG: porta a casa tre “Red Dot Awards: Product Design”

Quest’anno XPG porta a casa ben 3 premi ai Red Dot Awards: Product Design per due moduli RAM e un SSD. Vediamo tutti i dettagli

XPG, produttore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti e periferiche per gamers, professionisti degli esports e appassionati di tecnologia, annuncia oggi che tre dei suoi prodotti sono stati premiati con il prestigioso “Red Dot Award 2021: Product Design”. Il “Red Dot Award: Product Design” valuta i migliori design di tutti i prodotti che i vari produttori realizzano dal 1955. Riconosce l’eccellenza nel design del prodotto, nel design della comunicazione e nei concetti di design. Tale premio viene assegnato da una giuria internazionale esperta. I tre prodotti sono l’SSD GAMMIX S70 PCIe Gen4, la RAM SPECTRIX D70G DDR4 e la SPECTRIX D50 Xtreme DDR4. Ibsen Chen, Product Marketing Director di ADATA commenta:

Siamo entusiasti che tre dei nostri prodotti siano stati premiati da Red Dot. Questo traguardo afferma il nostro impegno a fornire non solo prodotti performanti ma anche con design significativi. Con la nostra eredità radicata e la nostra leadership nei prodotti di archiviazione e memoria, è giusto che tra i nostri tre vincitori del Red Dot ci sia un’unità a stato solido e due moduli DRAM.

SSD XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4

Con l’ultima interfaccia PCIe Gen4, il GAMMIX S70 permetterà ai gamers di dominare la concorrenza con prestazioni in lettura/scrittura sequenziali fino a 7400/6400 MB/s. Per operazioni affidabili e stabili, l’S70 è dotato di un dissipatore proprietario di XPG. Il dissipatore di calore in alluminio presenta una struttura stratificata che si ispira alle onde dell’oceano e offre una maggiore superficie per la dissipazione del calore. Le camere cave sottostanti aumentano ulteriormente le capacità di raffreddamento termico del dispositivo incanalandone il flusso d’aria e il trasferimento di calore.

RAM XPG SPECTRIX D70G DDR4

La SPECTRIX D70G utilizza un approccio progettuale diverso dagli altri moduli in quanto è costruita con una filosofia a “doppia personalità“. Un aspetto interessante è il contrasto tra le due superfici. Una è liscia e minimale, mentre l’altra è scanalata e seghettata. D’altra parte, il modulo offre anche due aspetti distinti quando l’illuminazione RGB è accesa o spenta. Quando quest’ultima è spenta, la struttura esterno in plastica ricorda il metallo. Quando l’illuminazione è accesa, il materiale semitrasparente lascia trasparire i led multicolore. In termini di prestazioni, la D70G offre frequenze fino a 4600 MHz per un multitasking efficace.

RAM XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4

Con frequenze fino a 5000 MHz, il modulo di memoria XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB offre incredibili frequenze per consentire agli utenti di completare le attività in modo rapido ed efficiente. Il design esterno è stato realizzato per comunicare velocità e robustezza. La struttura, con 2 mm di spessore è stata selezionata come base per il suo dissipatore, che ne crea un prodotto con una consistenza corposa e di alta qualità. Sulla struttura sono presenti scanalature a forma di “V” che incrociano la superficie per creare motivi ad “X” per rappresentare la velocità, che è la prima lettera del marchio XPG. La D50 Xtreme elimina le tradizionali barre luminose RGB rettangolari presenti su molti moduli di memoria presentandone una triangolare.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!