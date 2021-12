TGA 2021: nuovo trailer per Monster Hunter Rise Sunbreak

Monster Hunter Rise Sunbreak torna a mostrarsi con un nuovo trailer, in occasione dei TGA 2021. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Durante i TGA 2021, Capcom ha deciso di mostrarci un nuovo scorcio di quello che ci aspetta in Monster Hunter Rise Sunbreak. L’ultimo capitolo del famoso hunting game, il quale, dopo un ottimo lancio su Nintendo Switch si prepara a debuttare anche su PC, riceverà il prossimo anno un enorme DLC intitolato appunto Sunbreak, contenente numerose novità. La finestra di lancio dei nuovi contenuti aggiuntivi è confermata per l’estate 2022.

Tanti nuovi annunci ai TGA 2021, c’è anche Monster Hunter Rise Sunbreak

Annunciato originariamente durante il Nintendo Direct trasmesso lo scorso settembre, Monster Hunter Rise Sunbreak è tornato a mostrarsi durante i TGA 2021. Il DLC, come previsto, aggiungerà una valanga di nuovi contenuti al titolo, fra i quali sembrano confermati l’arrivo di nuovi (e vecchi) mostri, nuove aree esplorabili, ed una nuova storyline dedicata. Ecco il nuovo teaser trailer presentato durante i The Game Awards 2021:

Sunbreak aggiungerà una nuova base di caccia, che fungerà da hub di partenza per le nuove missioni che andremo ad affrontare. Vedremo anche il ritorno di volti noti come mostri a cui dare la caccia. Infine, per la gioia dei fan, la nuova espansione introdurrà anche il Master Rank, con il suo carico di sfide impegnative, adatte ai cacciatori più impavidi.

E voi cosa ne pensate? Siete cacciatori veterani che non vedono l’ora di tuffarsi in questa nuova espansione, oppure contate di scoprire l’hunting game di Capcom in occasione del debito su PC? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.