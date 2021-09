Nintendo Direct Settembre 2021, annunciato Monster Hunter Rise: Sunbreak

Questa notte si è tenuto il nuovo Nintendo Direct di Settembre 2021 e durante l’evento è stato annunciato Monster Hunter Rise: Sunbreak

Ormai era da un po’ di tempo che la grande N non si faceva sentire, ma per fortuna ieri sera la compagnia ha rotto il silenzio con un nuovo Nintendo Direct. Durante la diretta abbiamo assistito ad un gran numero di annunci e, se siete interessati a scoprirli tutti, potrete trovarli nel nostro articolo di recap dedicato.

Nel corso dell’evento ci sono stati diversi annunci ed uno riguardava l’espansione di un titolo davvero molto apprezzato. Nel corso del Nintendo Direct Settembre 2021 è stato infatti annunciato Monster Hunter Rise: Sunbreak.

L’espansione Sunbreak si mostra al Nintendo Direct Settembre 2021

Monster Hunter Rise: Sunbreak è una grande espansione che arricchirà l’ultimo capitolo della serie di Monster Hunter con una grandissima quantità di contenuti. Questo DLC infatti aggiungerà al gioco nuovi mostri, equipaggiamenti, mappe e ovviamente missioni.

Per il momento è stato pubblicato solo un breve teaser trailer di Sunbreak, ma dal video possiamo notare già alcune cose molto interessanti. Il primo elemento che salta all’occhio è ovviamente il nuovo drago anziano che, un po’ come avvenne con il Velkana in Iceborne, probabilmente rappresenterà questa espansione. Inoltre, dal tono generale del trailer e dai pochi stralci di ambientazione che siamo riusciti a scorgere, sembra proprio che questa espansione avrà un tema gotico con dei rimandi probabili rimandi ai vampiri.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile per Nintendo Switch nel corso dell'estate del 2022, ma al momento non conosciamo ancora una data d'uscita più precisa.