PS5: l’imballaggio è completamente riciclabile

In un comunicato stampa, Sony ha fatto presente che l’imballaggio di tutte le PS5 è totalmente riciclabile e con pochissima plastica: vediamo insieme la “Road to Zero” di Sony

Negli ultimi 50 anni l’uso della plastica in tutto il mondo è aumentato di circa venti volte, ma i tassi di riciclaggio rimangono purtroppo piuttosto bassi, intorno al 9%. Ciò ha contribuito ad aumentare l’inquinamento degli oceani del mondo, una questione di crescente e urgente preoccupazione. Con queste due frasi inizia il comunicato di Sony Interactive Entertainment, in cui afferma che negli ultimi anni sono stati compiuti numerosi progressi con l’obbiettivo di eliminare l’uso della plastica per gli imballaggi piccoli entro il 2025. A questo pro, è stato fatto presente che l’imballaggio di tutte le PS5 è stato creato per essere completamente riciclabile. Vediamo di seguito come.

Le idee apportate per rendere l’imballaggio di PS5 riciclabile

I materiali utilizzati per rendere l’imballaggio della PS5 riciclabile insieme a quello degli accessori sono stati, a detta di Sony, selezionati e progettati con quell’obbiettivo. Il packaging di ogni articolo PS5, infatti, ha una percentuale plastic free compresa tra il 93 e il 99% (a seconda del prodotto). Sono stati applicati vari accorgimenti al fine di ottenere una percentuale così alta, come per esempio l’eliminazione del polistirene espanso e dei vassoi di plastica, a favore invece di inserti in carta e vassoi in pasta di carta. Si è inoltre sostituito le fasce in plastica con quelle realizzate in carta, eliminato i sacchetti di protezione in plastica utilizzati per i cavi e per i manuali di istruzioni dove possibile, sostituito le confezioni in plastica per le scatole degli accessori di PS5 e, infine, incorporato linguette pieghevoli, anziché incollate, sull’imballaggio esterno.

Come è stato fatto notare, quest’iniziativa da parte di Sony risale già ai tempi di PS4. Ad esempio, nei mercati europei e nord/sudamericani, dove c’è disponibilità di materiali riciclati, per la confezione di periferiche come il controller wireless DUALSHOCK 4, era stato utilizzato circa il 70% di plastica PET riciclata per le parti trasparenti di visualizzazione del prodotto e per i ganci usati per appendere i prodotti nei negozi. È stato inoltre aggiunto che, nel 2021, in Europa verrà testato l’utilizzo di polipropilene riciclato dai rifiuti post-industriali nelle confezioni delle copie fisiche dei giochi.

