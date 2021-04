Teufel CAGE: l’headset da gaming per un suono Hi-Fi

Arrivano le cuffie fa gaming Teufel CAGE. Questo headset garantisce un suono ad elevata fedeltà per un’esperienza di gioco immersiva senza compromessi dal punto di vista audio

Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità e da poco sbarcata anche in Italia con il proprio webshop Teufelaudio.it, presenta la nuova versione delle sue cuffie gaming CAGE. Una soluzione premium dal suono potente e cristallino, massimo comfort e possibilità di personalizzazione per ogni aspirante pro player.

Teufel CAGE: suono avvolgente e comunicazione ottimale

Come da tradizione, Teufel ha dedicato grande attenzione nella scelta dei componenti per garantire un’ottima resa in ogni condizione. Le nuove CAGE dispongono di driver di alta qualità da 40 mm con corsa lunga, che assicurano un’impronta sonora ben bilanciata fra la gamma di frequenza dei bassi, sempre pieni e profondi, e, degli alti, molto dettagliati e precisi. Dal punto di vista della spazialità, le capsule over-ear garantiscono un suono avvolgente e un’ottima localizzazione degli eventi sonori, mentre la dotazione con magneti al neodomio garantisce contemporaneamente un peso ridotto e un elevato carico acustico all’headset.

Per le nuove CAGE gli ingegneri di Teufel hanno svolto un importante lavoro anche sul fronte della comunicazione: il microfono HD è stato completamente riprogettato con caratteristiche direzionali espressamente pensate per una migliore intelligibilità del parlato, mentre un secondo microfono permette l’eliminazione dei rumori ambientali e degli echi indesiderati.

Teufel CAGE: massimo comfort e Mixed Audio Play

L’attenzione ai dettagli accompagna CAGE anche dal punto di vista del design e dell’ergonomia: gli ampi e morbidi padiglioni over-ear avvolgono le orecchie senza surriscaldarle, mentre l’archetto di acciaio rivestito assicura un elevato comfort durante le lunghe sessioni di gioco, anche per chi porta gli occhiali. Teufel ha scelto per CAGE materiali di qualità e resistenti, e integrato anche alcuni miglioramenti dal punto di vista dell’esperienza d’uso: la nuova posizione del microfono HD garantisce un’ottima visuale, mentre la nuova disposizione dei pulsanti permette una gestione comoda e veloce, anche al buio.

Collegare CAGE a PC, Playstation e Mac è facile con il sistema plug and play, tramite USB e jack da 3,5 mm incluso. Inoltre, grazie alla funzione Mixed Audio Play, con CAGE ad esempio è possibile giocare su console e contemporaneamente ascoltare la propria playlist preferita dallo smartphone, oppure su PC mentre si effettua una chiamata Skype.

Teufel CAGE: funzioni esclusive per i gamer su PC

Grazie al software dedicato Teufel Audio Center, le nuove CAGE aggiungono alcune chicche esclusive all’esperienza d’uso su PC. A partire dalla possibilità di godere di un suono surround virtuale 7.1 che grazie a un algoritmo migliora ulteriormente l’impressione di spazialità e ampiezza del campo suono. Teufel Audio Center, inoltre, permette di impostare profili audio individuali per ciascun giocatore, scegliere tra diverse modalità di equalizzazione già pronte o configurarne di nuove, settare il volume del microfono e della chat nonché assegnare a piacimento una funzione al pulsante multifunzione presente sul padiglione auricolare destro.

Tutte le caratteristiche in breve:

Cuffie gaming HD con scheda audio USB integrata

Driver HD lineari da 40 mm per bassi profondi e alti fluenti. L’ ideale per musica, film e videogiochi

per bassi profondi e alti fluenti. L’ ideale per musica, film e videogiochi Adatte per PC, smartphone e console di gioco

Microfono H D con caratteristiche direzionali speciali per la migliore intelligibilità del parlato, spegnibile tramite un pulsante hardware, Echo Cancellation intelligente grazie a un secondo microfono

D con caratteristiche direzionali speciali per la migliore intelligibilità del parlato, spegnibile tramite un pulsante hardware, grazie a un secondo microfono Capsule over-ear immersive per un elevato comfort e un suono avvolgente (adatto anche a chi indossa gli occhiali) e cuscinetti auricolari lavabili

per un elevato comfort e un suono avvolgente (adatto anche a chi indossa gli occhiali) e cuscinetti auricolari lavabili Incredibile suono surround virtuale da PC (a seconda dell’utilizzo)

da PC (a seconda dell’utilizzo) Controllo del volume situato sulle cuffie (utilizzabile con connessione USB), pulsante multifunzione utilizzabile per varie funzioni (regolabile da Teufel Audio Center), profili audio individuali disponibili

(utilizzabile con connessione USB), pulsante multifunzione utilizzabile per varie funzioni (regolabile da Teufel Audio Center), profili audio individuali disponibili Design raffinato e robusto in alluminio gunmetal e acciaio flessibile per molle, imbottitura extra spessa

Cavo USB da 3 m per PC e Playstation e cavo jack lungo da 1,3 m

Prezzo e disponibilità

In occasione del lancio, le cuffie gaming CAGE sono disponibili al prezzo speciale di 149,99 €, invece di 169,99 €, solo sul webshop Teufel ufficiale italiano. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci per tante altre novità!