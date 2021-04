FPS Boost: nuovi giochi in arrivo molto presto su Xbox Series X/S

Microsoft ha confermato come siano in dirittura di arrivo, su Xbox Series X e Series S, nuovi giochi che sfrutteranno la tecnologia FPS Boost

Tra gli sforzi più palpabili compiuti da Microsoft in ambito console, troviamo senza dubbio quelli relativi alla retrocompatibilità, vista anche la maniera in cui Xbox Series X/S riescono a migliorare le performance dei vecchi giochi. Migliori prestazioni e risoluzione più elevata sono gli aspetti che maggiormente beneficiano della più ampia potenza di calcolo, ma anche la fluidità dell’azione ha visto sensibili aumenti, grazie alla tecnologia FPS Boost, che sebbene si applichi al momento a pochi titoli, si appresta a sbarcare anche su altri nuovi giochi.

FPS Boost: nuovi giochi in arrivo su Xbox Series X/S

La soluzione adottata dal colosso di Redmond è in grado di raddoppiare nativamente il frame rate dei titoli giocati in retrocompatibilità, ed in alcuni casi anche di quadruplicarlo. Al momento sono poche, però, le vecchie produzioni in grado di sfruttare la tecnlogia FPS Boost (Dishonored: Definitive Edition, Fallout 4, Prey, Fallout 76 and The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition), ma sembra che molto presto un’ulteriore infornata di nuovi giochi andrà ad unirsi al gruppetto sopra citato.

Xbox Update is Here with Xbox App Leaderboards, New Game Pass Features, and More https://t.co/k9Bjl8zrxZ — Jason Ronald (@jronald) April 19, 2021

La notizia giunge direttamente da Jason Ronald, direttore del program managemente di Xbox, che rispondendo ad una domanda postagli su Twitter relativa a quando ulteriori titoli avrebbero ricevuto l’update in questione, ha confermato che questo avverrà molto presto.

Considerando che l’ultima ondata di giochi ad abbracciare la funzionalità sono giunti a distanza di circa una settimana dalla conferma, è logico ipotizzare come il catalogo sia oramai in procinto di vedere ingrossate le proprie fila.

