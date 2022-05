Nintendo Switch sale a bordo del tram Febal Casa per la Milano Design Week

Sarà possibile provare Mario Kart 8 Deluxe e il nuovissimo Mario Strikers: Battle League Football per Nintendo Switch sul tram Febal Casa

Nella settimana del Fuorisalone 2022, Febal Casa e Nintendo uniscono le forze per ospitare i visitatori durante gli spostamenti nelle zone centrali di Milano, in occasione dell’attesissimo evento all’insegna del design che animerà la città per sette giorni. Dal 6 al 12 giugno, girando per le principali vie del capoluogo meneghino, sarà infatti possibile incontrare e salire a bordo di un tram davvero speciale, completamente personalizzato e allestito come l’interno del salotto di una casa moderna e arredata con un occhio di riguardo a tutti gli ultimi trend, in primis quello dei videogame.

Sul tram itinerante brandizzato Febal Casa, sarà infatti possibile giocare con Nintendo Switch, la console ibrida targata Nintendo che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile che permette ai giocatori di godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino. Nelle giornate di martedì 7 e giovedì 9 giugno, i visitatori potranno divertirsi con il gioco di corse più famoso al mondo, Mario Kart 8 Deluxe, mentre sabato 11 sarà possibile mettere le mani, a solamente un giorno dalla sua uscita ufficiale, sull’attesissimo Mario Strikers: Battle League Football.

Salite sul tram Febal Casa per provare due giochi iconici di Nintendo Switch!

Il tram Febal Casa costituisce un unicum nel suo genere e ha l’obiettivo di regalare a tutti i suoi passeggeri l’emozione di giocare alla Switch all’interno di un ambiente familiare come il salotto di casa, vivendo al contempo appieno l’esperienza della Milano Design Week. I videogiochi Nintendo che sarà possibile provare a bordo del mezzo saranno esperienze multiplayer per eccellenza, perfette per condividere il divertimento in compagnia. In primis Mario Kart 8 Deluxe, il noto racing game in cui i personaggi più amati della serie Super Mario, così come quelli di altre serie Nintendo, gareggiano su circuiti ispirati al Regno dei Funghi e non solo.

I piloti dovranno essere pronti a superare i propri rivali facendo uso di oggetti iconici come la Superstella, che rende i giocatori invincibili per un breve periodo, e il famigerato Guscio Spinoso, che inseguirà e attaccherà il giocatore in prima posizione. In aggiunta alla frenetica azione di corsa, c’è l’uso dell’antigravità, che consente ai giocatori di gareggiare lungo le pareti dei palazzi, su per sorprendenti cascate e di spingere gli avversari per lanciarsi ad alta velocità.

Ci sarà poi il nuovo Mario Strikers: Battle League Football, attesissimo capitolo dell’acclamata serie Mario Strikers che fa il suo grande ritorno su Nintendo Switch dopo ben 15 anni. In questa nuova avventura, i giocatori potranno scoprire lo strike, uno sport 5 contro 5 simile al calcio in cui l’unica regola è fare di tutto per vincere. Sarà possibile scegliere tra un roster di dieci personaggi da tutto il Regno dei Funghi per comporre la propria squadra e lanciarsi così in sfide in cui tutto è permesso: lo strike è infatti una disciplina unica, fatta di contrasti aggressivi e devastanti tiri speciali, chiamati ipertiri, che permettono di segnare due gol invece di uno.

Il proprio team sarà altamente personalizzabile grazie alla possibilità di assegnare equipaggiamenti specifici ai personaggi, che ne modificano non solo l’aspetto, ma anche statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi. Mario Strikers: Battle League Football, grazie alla possibilità di includere in ogni partita fino a otto giocatori sulla stessa console, è davvero la nuova esperienza multiplayer targata Mario da non perdere su Nintendo Switch.

L’evento itinerante di Febal Casa è pronto ad accogliere chiunque voglia spostarsi nel centro della città e visitare gli showroom e le location del Fuorisalone a partire dal 6 giugno. Per chiunque voglia divertirsi con i videogiochi Nintendo, l’appuntamento è invece il 7, 9 e 11 giugno nell’esclusivo tram targato Febal: impossibile mancare! Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi.