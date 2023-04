Super Mario: quando arriverà il prossimo titolo della serie?

Quando arriverà il prossimo titolo della serie Super Mario? La parola al creatore della saga, Shigeru Miyamoto

Soltanto lo scorso 10 marzo la community di appassionati ha celebrato il Mar10 day, ovvero il giorno dedicato all’idraulico baffuto più famoso del mondo dei videogiochi (ve ne abbiamo parlato anche in un articolo dedicato). Lo scorso mese, fra le altre cose, è stato mostrato anche il trailer finale del film d’animazione dedicato alla celeberrima mascotte Nintendo, in uscita proprio oggi anche nelle sale italiane. Come se tutto ciò non bastasse, nelle scorse ore potrebbe essere stato lanciato un piccolo indizio circa il prossimo titolo di Super Mario.

Miyamoto lancia un indizio sul prossimo titolo di Super Mario

Ebbene sì, Shigeru Miyamoto potrebbe aver lanciato un piccolo indizio sul prossimo titolo della serie, che dovrebbe seguire l’acclamatissimo Super Mario Odyssey, uscito ormai quasi sei anni fa. In un’intervista rilasciata per Variety (che potete visionare qua sotto), al creatore dell’iconico personaggio è stato chiesto quando i fan di tutto il mondo possono aspettarsi di vedere un nuovo capitolo del franchise. In risposta, il creatore della saga ha sorriso ed ha consigliato a tutti di tenere d’occhio i futuri Nintendo Direct.

Che il colosso di Kyoto stia lavorando ad un nuovo capitolo ed abbia intenzione di mostrarlo ufficialmente nel prossimo Direct? Oppure si tratta solo di un modo per stuzzicare la fantasia dei fan? La risposta di Miyamoto è stata prevedibilmente molto vaga, ma questo non impedirà di certo alla community di speculare sull’arrivo di un nuovo gioco della serie. Non ci resta dunque che seguire il consiglio di Miyamoto ed attendere un futuro Nintendo Direct, per eventuali annunci ufficiali.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su un nuovo capitolo dedicato al famoso idraulico baffuto?