Super Mario Bros. – Il Film: il trailer finale del film d’animazione

Vi presentiamo il trailer finale in italiano di Super Mario Bros. – Il Film, in uscita ad aprile

Corse in go-kart, una minaccia incombente e il rapimento di Luigi: il trailer finale di Super Mario Bros. – Il Film svela importanti dettagli del film d’animazione, in uscita a partire dal 5 aprile. Quale migliore occasione dunque del mar10 day per preparare il campo alla nuova uscita.

Manca infatti sempre meno all’uscita in sala tratto dal celeberrimo videogame. La pellicola, in Italia, sarà distribuita nei cinema a partire dal 5 aprile. Ecco intanto il trailer finale di Super Mario Bros. – Il Film.

Il trailer di Super Mario Bros. – Il Film

La casa di produzione Universal Pictures ha distribuito il trailer finale del progetto, che offre uno sguardo approfondito di alcuni personaggi – fra cui la Principessa Peach – e svela alcune dinamiche della trama.

La clip mostra quindi, in maniera più approfondita, la minaccia che incombe sui protagonisti e sul Regno dei Funghi, costituita dal perfido Bowser e dal suo bizzarro esercito. Ad essere in pericolo, in questo progetto in arrivo, non è la Principessa Peach, ma il fratello del piccolo idraulico, Luigi. Peach diventa quindi una leader forte ed indipendente, in grado di guidare verso la vittoria il proprio regno.

Il trailer contiene inoltre molte scene d’azione, fra cui le celebri corse in go-kart di Mario. A dar voce a questa rocambolesca avventura è un gruppo di doppiatori celebri, composto da Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Seth Rogen (Donkey Kong), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad),l. Nella versione italiana a prestare la voce al protagonista è invece Claudio Santamaria, già doppiatore di molti altri film d’animazione, fra cui Il mostro dei mari e The LEGO Movie e sequel – dove “interpreta” Batman.

Quali aspettative avete per il nuovo film di Super Mario Bros.? Avete visto la trasposizione, a suo modo cult, degli anni ’90? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire la nostra pagina dedicata a film e serie tv per rimanere aggiornati sulle novità del settore!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.