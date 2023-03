Mario10 day: auguri a Super Mario, l’idraulico baffuto più famoso del mondo!

Ogni anno, il 10 marzo, i fan di Super Mario celebrano il MAR10 Day, la giornata dedicata all’idraulico baffuto più famoso del mondo!

Quest’anno in particolare, grazie alle tantissime attività dedicate all’idraulico con i baffi, sarà possibile per grandi e piccini in tutto il mondo festeggiare ogni giorno il MAR10 Day, con i suoi baffoni, la salopette e il cappello rosso, Super Mario è uno dei personaggi più rappresentativi del mondo videoludico e una vera e propria icona riconosciuta da chiunque. A partire dalla sua creazione negli anni 80, è apparso sia come comparsa sia come protagonista in centinaia di videogiochi e non solo! Proprio il 5 aprile è in arrivo al cinema l’attesissimo film, Super Mario Bros.

Mar10 day: ogni giorno si festeggia Super Mario!

Per celebrare la sua simbolica mascotte, Nintendo ha deciso di dedicargli un’intera giornata, il MAR10 Day, che si tiene ogni anno il 10 marzo: il motivo diquesta data? Basta mettere insieme le prime lettere del mese, mar, e il giorno, 10, e il gioco è fatto: si ottiene MAR10, una parola che ricorda molto il nome Mario! Le celebrazioni continueranno tutto il mese di marzo con tante attività ed eventi speciali:

Nintendo Switch Mario Edizione Speciale (rossa) : sarà disponibile dal 10 marzo una speciale edizione di Nintendo Switch con joycon rossi dedicata a Super Mario.

: sarà disponibile dal 10 marzo una speciale edizione di Nintendo Switch con joycon rossi dedicata a Super Mario. Mario Kart 8 Deluxe – Pass Percorsi Aggiuntivi Pacchetto 4: le otto piste incluse nel quarto pacchetto del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe sono disponibili a partire dal 9 marzo.

Community e creator si attiveranno per celebrare Super Mario con live e video dedicati ad alcuni tra i capitoli più amati di questa saga su Nintendo Switch: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, New Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario Maker 2 saranno protagonisti per tutto il mese di marzo.

si attiveranno per celebrare Super Mario con live e video dedicati ad alcuni tra i capitoli più amati di questa saga su Nintendo Switch: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, New Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario Maker 2 saranno protagonisti per tutto il mese di marzo. Un nuovo SUPER NINTENDO WORLD aprirà al pubblico all’interno degli Universal Studios di Hollywood il 10 marzo 2023, affiancandosi all’omonimo complesso già inaugurato a Osaka, in Giappone, nel 2021.

E voi festeggerete il Mar10 day?