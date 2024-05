Helldivers 2: dietrofront di Sony per gli account PSN su PC

Il tuffo all’inferno (tra i fan indiavolati) di Sony ha un lieto fine: non servono più gli account PSN per giocare a Helldivers 2 su PC

Il buon senso ha infine prevalso: Sony ha ufficialmente fatto dietrofront sull’account PSN come requisito indispensabile per giocare a Helldivers 2 su tutte le piattaforme, PC compreso. In origine previsto per oggi, l’aggiornamento che avrebbe reso tassativo disporre di un profilo PlayStation Network non verrà rilasciato in seguito a quello che il tweet qui sotto definisce il “vostro feedback”. Non si tratta propriamente di un feedback positivo, specie per quanto riguarda i fan che intendono giocare con mouse e tastiera da territori dove l’aggiornamento avrebbe reso impossibile proseguire l’avventura. “Stiamo ancora imparando cosa sia meglio per i giocatori su computer e il vostro feedback ha un valore inestimabile.” Non ne dubitiamo.

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward. We’re still… — PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024

Niente ostruzionismo da PSN nelle valvole di Steam: Helldivers 2 prosegue pacificamente su PC

Prima del dietrofront, la decisione di incorporare un collegamento obbligatorio tra il profilo Steam e uno di PSN per giocare a Helldivers 2 su PC ha causato conseguenze facilmente prevedibili. Nello specifico, le valutazioni del gioco su Steam sono precipitate. Sony ha mantenuto il silenzio radio nel corso del weekend, mentre l’amministratore delegato del team di sviluppo Arrowhead ha tenuto i fan aggiornati costantemente sulla situazione. Resta però il review bombing, per par condicio effettuato anche sul predecessore, lasciando aperta una ferita che di certo non si rimarginerà dall’oggi al domani. Lo stesso vale per i dubbi circa il presunto futuro di Sony nel campo dei live service. Di certo torneremo in futuro per riparlare degli effetti di questa polemica sul lungo periodo.

Ora sta a voi dirci la vostra: come la pensate voi sulla burocrazia degli account collegati?