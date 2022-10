Star Wars Eclipse: primi dettagli sulla trama

Emergono in rete i primi dettagli sulla trama dell’atteso Star Wars Eclipse. Scopriamoli insieme in questa news

Dopo il primo annuncio ufficiale, giunto durante i TGA 2021, la nuova avventura ambientata nella famosa galassia lontana lontana è rimasta per lo più avvolta dal mistero. Questo anche a causa di numerose difficoltà che pare non abbiano permesso ai ragazzi di Quantic Dream di procedere coi lavori. Nel frattempo i fan saranno felici di sapere che, tramite un leak, in rete sono emerse alcune prime indiscrezioni sulla trama di Star Wars Eclipse.

Prime indiscrezioni sulla trama di Star Wars Eclipse

Secondo quanto emerso dal leak in questione, pare che la trama di Star Wars Eclipse punterà ad introdurre nuovi ed inediti elementi nel celebre universo creato da George Lucas. Il titolo infatti dovrebbe essere ambientato circa 200 anni prima di Episodio I – La minaccia fantasma, ed in esso faremo la conoscenza degli Zaraan, una nuova razza di alieni umanoidi a capo di un potente impero.

Inoltre, sempre secondo quanto riportato nel leak, a quanto pare nel titolo impersoneremo proprio un esponente di questa nuova razza, ovvero una donna di nome Sarah. Il rapporto conflittuale tra la protagonista ed il marito, legato a doppio filo anche con le usanze Zaraan, dovrebbero poi essere uno dei punti cardine dello sviluppo della storia. Al momento però non si hanno informazioni più approfondite in merito e, considerando che attualmente il titolo ha un’ipotetica finestra di lancio piuttosto lontana (a causa delle già citate difficoltà nello sviluppo), tutto può subire cambiamenti o variazioni anche importanti. Vi terremo aggiornati.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.