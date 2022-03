Star Wars Eclipse: uscita prevista per il 2027-2028?

Prende quota una voce di corridoio, secondo la quale l’uscita di Star Wars Eclipse, titolo in sviluppo presso Quantic Dream, sarebbe prevista per il 2027-2028

A dispetto di un impressionante trailer di debutto, mostrato in anteprima in occasione dei The Game Awards 2021, sembra che i transalpini ragazzi di Quantic Dream stiano attraversando numerose difficoltà (il titolo pare non sia ancora in forma giocabile) per quanto concerne lo sviluppo di Star Wars Eclipse. Secondo il noto insider Tom Henderson, difatti, l’obiettivo principale del video in questione era solo quello di attirare l’attenzione degli sviluppatori più talentuosi, con il gioco che avrebbe al momento una finestra di uscita prevista tra tre o quattro anni.

Star Wars Eclipse: uscita ancora lontana secondo un rumor

Henderson ha inoltre aggiunto che il trailer in questione, stando alle sue fonti, non avrebbe sortito l’effetto desiderato, con lo studio capitanato da David Cage di conseguenza in forte ritardo sulla tabella di marcia prevista. Questo avrebbe portato a supporre come il lancio del titolo difficilmente si concretizzerà prima del 2027-2028. A corroborare l’ipotesi concorrono anche le 67 posizioni di lavoro aperte presso Quantic Dream, con molte di quelle relative allo studio di Parigi aggiunte di recente.

Henderson ha notato anche come la data di pubblicazione di molti di questi annunci, come riscontrato tramite Archive.org, sono state aggiornate manualmente, con l’iniziale data di pubblicazione che risulterebbe invero molto più vecchia di quanto presente oggi. Un esempio ci viene dalla posizione di Senior Level Designer, presso lo studio di Parigi, pubblicata lo scorso 28 Febbraio, ma inserita inizialmente il 28 Giugno 2021.

Questo non può che portare ad ipotizzare con più concretezza l’ipotesi relativa all’uscita molto lontana di Star Wars Eclipse. Ovviamente, come sempre in questi casi, noi di tuttoteK vi invitiamo a prendere la notizia con tutte le precauzioni del caso, data l’assenza di conferme ufficiali.

