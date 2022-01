Square Enix: ulteriore esclusiva PS5 in cantiere?

Un nuovo rumor ipotizza che Square Enix starebbe lavorando ad una ulteriore esclusiva per PS5, non ancora svelata per non oscurare Final Fantasy XVI

Jordan Middler è recentemente stato protagonista del reveal relativo all’arrivo di Ubisoft+ su Xbox, ma le notizie diffuse si non limitano certo a questo. Secondo l’insider, difatti, sembra che i rapporti tra Sony e Square Enix siano più solidi che mai, con il publisher nipponico che avrebbe in cantiere un’ulteriore esclusiva rivolta a PS5. Se confermato, si tratterebbe della terza produzione, dopo Forspoken e Final Fantasy XVI, a vedere la collaborazione tra i due colossi giapponesi.

Square Enix starebbe lavorando ad una nuova esclusiva PS5?

Se al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali in merito al fantomatico gioco, il motivo sarebbe da ricondurre ai ritardi che hanno portato allo slittamento di Final Fantasy XVI, attualmente al centro dei piani di Square Enix, dato che Forspoken è oramai in dirittura di arrivo. Middler ha comunque confermato come il fantomatico gioco non sia legato nè alla popolare saga jrpg, nè a Kingdom Heart, e neppure a Dragon Quest. Si tratta comunque, sempre secondo l’insider, di una produzione che potrebbe spostare l’attenzione dalla sedicesima fantasia finale, ragione per la quale ancora non Square Enix non si è sbottonata in tal senso.

Per quanto riguarda l’esclusività legata a questa presunta produzione PS5, Middler ha sostenuto come Square Enix si sia limitata al mondo console, con il mercato PC che non farebbe pertanto parte degli accordi.

Ovviamente al momento siamo sempre nel campo delle voci di corridoio non confermate, ma non è da escludere che un eventuale reveal potrebbe verificarsi in seguito al rilascio di nuove informazioni relative a Final Fantasy XVI, che erano state previste originariamente per la fine dello scorso anno.

Naturalmente, qualora dovessero uscire ulteriori aggiornamenti, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati al riguardo. Nel mentre, se siete in cerca di titoli a prezzo scontato, vi invitiamo a tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.