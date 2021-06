Battlefield 2042: supportati DLSS e Reflex

Battlefield 2042 sarà partener di Nvidia e supporterà DLSS e Reflex. Ad annunciarlo un comunicato di DICE delle ultime ore

Battlefield 2042 farà coppia con Nvidia: EA e il colosso delle schede grafiche hanno annunciato che Geforce sarà il partner GPU ufficiale per l’imminente nuovo capitolo della storica serie sparatutto in prima persona targata DICE. Questa partnership implica, ovviamente, che Battlefield 2042 supporterà alcune delle funzionalità più avanzate delle tecnologie Nvidia: il DLSS e Reflex. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 2042: ok per DLSS e Reflex ma al momento il ray tracing è ancora un’incognita

Il DLSS, la rinomata tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale di Nvidia sarà supportato nativamente, insieme a Reflex, su Battlefield 2042. Il DLSS dovrebbe rendere molto gestibile l’esecuzione del gioco a framerate elevati, in particolare considerando l’avanzamento tecnico di Battlefield 2042 rispetto alle iterazioni passate della saga.

Battlefield 2042 sfrutterà anche Reflex di Nvidia, la modalità a bassa latenza che ottimizza la pipeline di rendering per ottenere un input lag particolarmente basso. Reflex è stato già adottato da numerosi giochi competitivi, incluso Call of Duty: Warzone.

È interessante notare che il comunicato stampa non fa alcuna menzione del ray tracing. Battlefield 5 è stato uno dei giochi partner di Nvidia RTX, essendo stato tra i primi grandi titoli a supportare la tecnologia in questione. Non è ancora chiaro se Battlefield 2042 implementerà il ray tracing.

La mancanza di una campagna per giocatore singolo nel gioco, in genere sviluppata per mettere in mostra le qualità del motore grafico dei giochi della serie, potrebbe aver in qualche modo “sminuito” il valore dell’implementazione del ray tracing. Dopotutto, i giochi multiplayer non sempre beneficiano di tale tecnologia.

Nello stesso annuncio delle ultime ore, EA ha anche confermato che Xbox Series X è il partner console di Battlefield 2042. Ciò di certo non sorprende considerando che il trailer di gioco ha debuttato sul palco della conferenza Microsoft e che i giochi Battlefield di solito si sono allineati con Xbox.

EA, tuttavia, non ha annunciato alcun bonus speciale per giocare sulle console della casa di Redmond. La partnership PlayStation di Call of Duty, ad esempio, garantisce ai giocatori PS4 / PS5 cosmetici gratuiti regolari e blocca una modalità esclusivamente su PlayStation per anno. Senza dubbio ne sapremo di più in prossimità del lancio di Battlefield 2042 il 22 ottobre.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.