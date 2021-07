Sifu ci mostra una nuova clip di gameplay

Grazie ad una breve clip pubblicata su Twitter possiamo dare un piccolo sguardo aggiuntivo al gameplay di Sifu, il nuovo lavoro di SloClap

I transalpini ragazzi di SloClap hanno mostrato, tramite un post pubblicato sull’account Twitter ufficiale della produzione, un nuovo assaggio di gameplay di Sifu, il gioco annunciato lo scorso Febbraio. Per accontentare le richieste dei fan, la clip in questione ci mostra il protagonista del titolo intento a combattere dei nemici, all’interno di una galleria d’arte. Possiamo così avere un piccolo assaggio del combat system del gioco, che ci consentirà di spingere di lato i nemici, ma anche lanciarli per poi colpirli, prima di sconfiggere un ulteriore avversario grazie ad un contrattacco.

Sifu ci mostra del gameplay inedito

Se il meccanismo che regola gli scontri può sembrarvi familiare, è perchè i ragazzi di SloClap hanno già realizzato un altro titolo a base di combattimenti, Absolver, seppur con una trama più generica rispetto al prossimo lavoro del team. Sifu, difatti, sarà un’avventura maggiormente focalizzata sulla storia, e avrà per protagonista un giovane studente di kung fu, che si avventurerà in differenti aree della città in cerca di vendetta. Spaziando dai sobborghi più malfamati, ai grattacieli più esclusivi, sembra che il nostro eroe avrà soltanto un giorno per poter portare a termine la sua missione, ma ancora non è stata fatta chiarezza ulteriore a tal proposito.

Oltre ai combattimenti a mani nude, il giocatore potrà sfruttare l’ambiente a suo vantaggio, grazie alla possibilità di lanciare oggetti, oppure utilizzarli come armi improvvisate. Man mano che si proseguirà nell’avventura, inoltre, nuove tecniche ed abilità verranno apprese, così da semplificare gli scontri.

Il gioco è attualmente previsto in uscita per l’anno in corso, nelle versioni PS4, PS5 e PC, tramite l’Epic Games Store. Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di presentarvi ulteriori dettagli in merito non appena ne sapremo di più.

