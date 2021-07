Come funziona il mondo delle affiliazioni online? Grazie all’aiuto dell’affiliate marketing, è possibile prendere parte a una partnership commerciale che può rivelarsi molto fruttuosa

Le affiliazioni online possono riservare numerose sorprese positive a chiunque decida di metterle in atto. Grazie a un sistema del genere, guadagnare con il proprio sito Internet diventa molto più semplice. Ecco, dunque, quali sono i principali programmi per l’affiliate marketing, con la prospettiva di incrementare le performance aziendali in tempi rapidi.

Cos’è, come funziona e come guadagnare con le affiliazioni online

Grazie all’aiuto dell’affiliate marketing, è possibile prendere parte a una partnership commerciale che può rivelarsi molto utile. Le figure protagoniste di questo rapporto sono l’azienda che vende beni e servizi, il venditore online affiliato e, in alcune circostanze, il network di affiliazione. Quest’ultimo, se presente, è in grado di giocare un ruolo fondamentale per le sorti di qualsiasi realtà pronta a usufruirne.

Infatti, una rete simile fa da tramite fra azienda iniziale e venditore online, occupandosi di tutte le possibili transazioni tecniche ed economiche in essere. La realtà affiliata ottiene un guadagno finanziario solo nel caso in cui riesce a generare una conversione, ossia a trasformare un semplice visitatore in un cliente che porta introiti. Al giorno d’oggi, è possibile avere a propria completa disposizione una gamma infinita di possibili inserzionisti pubblicitari.

Quali sono i principali programmi di affiliate marketing

Quali sono i principali programmi di affiliate marketing in circolazione? Come accennato in precedenza, un settore simile si è allargato in misura notevole e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Quando si pensa a un’affiliazione online, la prima piattaforma che viene associata alla stessa è ovviamente Amazon. Si tratta dello shop online più famoso al mondo, sinonimo di sicurezza e autorevolezza. Chi sceglie di collegarsi a questo programma deve semplicemente inserire un link d’affiliazione e attendere possibili acquisti da parte dei visitatori.

Non mancano assolutamente le alternative valide ad Amazon. Per esempio, AliExpress è un marketplace di alto livello che sta vivendo una fase di notorietà crescente. Fiverr offre un programma di affiliazione online con ottimi margini di guadagno ed è un servizio perfetto per chi ricerca freelancer di ogni genere. Al tempo stesso, è possibile puntare sulle interazioni social, sui grandi network e sulle piattaforme digitali, senza lasciare in secondo piano l’ipotesi relativa all’affiliazione dei bookmakers.

Quali siti di sport possono monetizzare con l’affiliazione dei bookmakers

Chi gestisce un sito sportivo ha diverse opportunità per monetizzare al meglio. Tra queste, i programmi di affiliazione dei bookmakers riescono a catturare l’attenzione del pubblico grazie a offerte e promozioni dai vantaggi molto interessanti. Un chiaro esempio coincide con l’Affiliazione 888. Si tratta di un sistema che prevede l’integrazione con il software 888 Holdings, con la prospettiva di usufruire di numerose chance di giocata.

In ogni caso, i siti sportivi e quelli aziendali in generale possono trarre giovamenti pressoché immediati dalla loro esperienza con le affiliazioni online. Un settore di marketing di questo tipo continua a espandersi a vista d’occhio e trova una quantità crescente di potenziali fruitori, con guadagni sempre più rapidi e marcati.