Sifu: emergono nuovi dettagli sull’esclusiva Sony

Sifu è stato uno dei titoli che sono spiccati particolarmente durante gli scorsi State of Play di Sony. Oggi emergono nuovi dettagli su Sifu, andiamo a vedere insieme di cosa si tratta

Tra i titoli presentati allo scorso State of Play di Sony, Sifu è riuscito a distinguersi per la sua originalità. A primo impatto il gioco sembra un picchiaduro in terza persona con combattimenti a mano libera e un setting che richiama le atmosfere orientali e i classici film di arti marziali. Sin da subito si nota la particolare meccanica che differenzia il titolo da tutti gli altri, ovvero l’invecchiamento del personaggio dopo ogni morte. Andiamo quindi a scoprire i nuovi dettagli emersi di recente su Sifu.

Le informazioni riguardo Sifu si aggiornano con nuovi dettagli

All’inizio dell’anno abbiamo dato un’occhiata a Sifu, nuovo gioco d’azione in uscita nel corso del 2021 per PS4, PS5 e PC. Svelato in un recente State of Play, il trailer ha mostrato un uomo combattere contro orde di nemici a mani nude e con armi melee. Oggi sono emerse in un’intervista nuovi dettagli in merito a Sifu. Un nuovo video gameplay è stato infatti rilasciato con i commenti di Peirre Tarno, Co-Founder degli sviluppatori SloClap. nel video vengono approfondite alcune questioni relative al titolo. La storia del gioco vede il protagonista dare la caccia ai cinque assassini che hanno ucciso la sua famiglia.

In questo, il gioco sarà incentrato su una storia di vendetta. I cinque assassini saranno i principali boss da sconfiggere. Inoltre, ognuno di essi rappresenta uno dei cinque elementi: legno, fuoco, acqua, metallo e terra. Questi sono gli elementi che appartengono al pensiero filosofico cinese e rappresentano le trasformazioni dinamiche dell’universo. Nel gioco vi ritroverete a viaggiare attraverso cinque livelli e combattere orde di nemici a colpi di Kung fu, sia a mani nude che con armi melee. Infine, dopo ogni morte il personaggio invecchierà, tuttavia Tarno premette che ci sarà un limite di età raggiungibile.

