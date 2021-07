Nuovo giro, nuova guida per le weekly challenge di Fortnite: la Stagione 7 continua a macinare consensi e siamo arrivati alle sfide della Settimana 5, vediamole insieme

Ritornano le nostre guide a tema Fortnite, con un’attenzione particolare a quelle che saranno le sfide settimanali delle stagioni che via via si susseguiranno nel gioco. L’ultima estesa patch del titolo ha portato nelle mani di tutti i fan la nuova stagione 7, con un corposo aggiornamento che ha anche aggiunto una nuova modalità di prestazioni grafiche. Insomma, le novità giunte sono davvero tante, in pieno stile Epic Games. Vediamo insieme, con questa nostra breve guida, quali sono le Sfide Leggendarie ed Epiche di questa settimana 5 della stagione 7 di Fortnite!

Ancora alieni!

Vi ricordiamo che le sfide leggendarie saranno ufficialmente disponibili a partire da mercoledì, come per ogni settimana, mentre per le epiche dovrete aspettare 24 ore in più. Come sempre, inoltre, questa lista deriva da leak e datamining, e non è stata ufficialmente rilasciata da Epic. Iniziamo la guida dicendovi che, come c’era da aspettarsi, anche le sfide di questa Settimana 5 di Fortnite Stagione 7 sono incentrate sulla narrativa. La scorsa settimana era scomparso il Fattore Steel, questa settimana torna Slone. Per quel che riguarda le Sfide Leggendarie, molte sono oscure e prive di significato per ora. Possiamo solo dirvi che potete trovare i Telefoni Pubblici della sfida 1 principalmente vicino alle stazioni dei bus e poco altro. Se invece volete farvi infettare un parassita alieno, vi basterà incontrare un audace alieno volante e farvelo piantare in testa. Vediamo insieme le Sfide Leggendarie!

Le Sfide Leggendarie – Fortnite Stagione 7: la guida alle sfide della Settimana 5

Qui di seguito trovate la lista completa delle sfide leggendarie della settimana 5, comprese di punti esperienza ottenibili una volta completate:

Ricevi gli ordini di Slone da un telefono pubblico 0/1, 15000 punti esperienza;

0/1, 15000 punti esperienza; Interagisci con una radio locale 0/1, 45000 punti esperienza;

0/1, 45000 punti esperienza; Posiziona doni di benvenuto a Vivaio Verdeggiante 0/2, 30000 punti esperienza;

0/2, 30000 punti esperienza; Schiera Naniti alieni 0/1, 30000 punti esperienza;

0/1, 30000 punti esperienza; Danza vicino a Zyg e Choppy 0/1, 30000 punti esperienza;

0/1, 30000 punti esperienza; Fatti infettare da un parassita alieno e parla con Sunny 0/1, 30000 punti esperienza.

Alieni, Guardie OI e molto altro – Fortnite Stagione 7: la guida alle sfide della Settimana 5

Per quel che riguarda le Sfide Epiche, invece, la lista sarà molto più familiare ai più avvezzi a Fortnite. Molte di queste sono completabili alle stazioni satellitarie o a Podere Pannocchia e vi chiederanno di distruggere attrezzature informatiche, infliggere danni alle guardie OI o utilizzare le armi OI e aliene. Gli “intrusi” menzionati nella sfida 3 non sono altro che particolari nemici alieni che troverete in qualsiasi zona soggetta ad invasione. Insomma, vediamo insieme questa lista di Sfide Epiche!

Le Sfide Epiche – Fortnite Stagione 7: la guida alle sfide della Settimana 5

Qui di seguito trovate la lista delle Sfide Epiche di questa settimana 5 della stagione 7 di Fortnite:

Distruggi attrezzature informatiche alle stazioni satellitarie o a Podere Pannocchia (0/3), 30000 punti esperienza;

(0/3), 30000 punti esperienza; Infliggi danni alle guardie OI 0/250, 30000 punti esperienza;

0/250, 30000 punti esperienza; Elimina gli intrusi 0/2, 30000 punti esperienza;

0/2, 30000 punti esperienza; Infliggi danni con armi OI o aliene 0/500, 30000 punti esperienza;

0/500, 30000 punti esperienza; Saccheggia le consegne di rifornimenti 0/2, 30000 punti esperienza;

0/2, 30000 punti esperienza; Danneggia un disco volante pilotato da qualcuno 0/800, 30000 punti esperienza;

0/800, 30000 punti esperienza; Apri un forziere OI in una stazione satellitare o a Podere Pannocchia 0/1, 30000 punti esperienza.

Buon divertimento!

Termina qui la nostra guida riguardante le Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 7. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!