Anteprima Scarlet Nexus: primo incontro con il Brainpunk

La demo di Scarlet Nexus è attualmente disponibile su console della famiglia Xbox, e noi non abbiamo potuto fare a meno di provarla e farvi conoscere le nostre impressioni in questa anteprima

Manca oramai circa una mese al rilascio di Scarlet Nexus, il nuovo action/RPG in sviluppo presso Bandai Namco, e noi non abbiamo saputo resistere alla tentazione di provare a dovere la demo di questa interessante produzione. Rilasciata lo scorso week end, al momento in esclusiva per console della famiglia Xbox (su PlayStation arriverà alla fine di questa settimana), la sessione dimostrativa ci ha permesso di trascorrere qualche ora in compagnia dei due personaggi giocabili che saranno presenti nelle release finale, Yuito e Kasane, ad ognuno dei quali è dedicata una missione introduttiva.

Sebbene sia presto per sbilanciarsi in merito all’effettiva bontà del gioco, questo incontro preliminare è stato utile per dare uno sguardo più ravvicinato al gameplay che, al netto della fisiologica brevità della demo, ha messo sul piatto alcune idee interessanti. Scopriamole assieme nella nostra anteprima, in attesa del giudizio finale che vi proporremo in occasione della recensione.

Il potere della mente

Uno degli aspetti più interessanti di Scarlet Nexus, che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare sin dai primi trailer che hanno accompagnato il reveal del gioco, è sicuramente il peculiare setting narrativo, conosciuto con il nome di Brainpunk. Si tratta di una peculiare scelta stilistica, capace di mescolare in maniera sicuramente stuzzicante tecnologia e poteri psichici, binomio che ha dato vita ad un mondo di gioco dall’appeal decisamente ispirato, oltre che capace di richiamare alla mente numerose produzioni iconiche nipponiche. Esempio lampante di ciò è la missione che ci vedrà accompagnare Yuito, e che per gran parte del suo sviluppo si svolge tra dei palazzi che evocano con estrema veemenza le suggestioni visive del Ghost in the Shell diretto da Mamoru Oshii.

Al di là dell’estetica, però, al centro della storia troveremo la minaccia degli Estranei, misteriose entità biomeccaniche che stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza del genere umano. Per contrastare questa minaccia, pertanto, sono state instituite le FSE (Forze di Soppressione degli Estranei): si tratta di particolari gruppi armati che annoverano tra le proprie fila guerrieri in possesso di peculiari poteri psichici, unici strumenti di difesa contro gli Estranei. Naturalmente la demo in questione non ci ha permesso di approfondire a dovere l’aspetto narrativo di Scarlet Nexus, visto che si limita ad introdurre semplicemente i due personaggi giocabili, pertanto almeno su questo aspetto ci riserviamo di esprimere un giudizio più completo in fase di recensione.

Il mondo è la mia arma – Anteprima Scarlet Nexus

Nonostante sia stato annunciato già da qualche mese, c’era molta curiosità in merito al gameplay della produzione Bandai Namco, ma dopo aver testato la demo su Xbox Series X ci siamo ritrovati estremamente rassicurati da quanto il team di sviluppo ha escogitato per divertire i giocatori. Fulcro della produzione, trattandosi di un action/RPG, saranno i combattimenti, che si baseranno su di un interessante binomio che coinvolge armi bianche e poteri psichici: ciascuno dei due protagonisti, difatti, potrà vantare su di un range di mosse corpo a corpo (ravvicinate nel caso di Yuito e a media distanza per quanto riguarda Kasane), che per poter massimizzare i danni inflitti, però, dovranno essere combinate con i poteri telecinetici in loro possesso. Questi consentiranno, tramite la pressione dei grilletti del pad, di sollevare e scagliare contro i nemici i numerosi oggetti interattivi presenti nell’area di gioco, dando vita a situazioni di lotta che ricordano in parte gli scontri visti in Control.

Non si esaurisce, comunque, tutto qua, dato che a rinvigorire il dinamico combat system troveremo anche la possibilità di sfruttare i poteri dei nostri compagni di squadra. Combinando la pressione del dorsale destro con uno dei quattro pulsanti frontali del pad, difatti, potremo dare vita a nuovi effetti: nella demo siamo riusciti a sperimentare la pirocinesi, l’invisibilità, il teletrasporto e molti altri, ma come lascia presagire il corposo skill tree presente nella produzione, oltre ai numerosi personaggi semplicemente incrociati nelle due sortite preliminari, c’è da scommettere che le possibilità saranno davvero numerose. A chiudere il cerchio delle possibilità di offesa, inoltre, troviamo anche delle spettacolari finisher (che per regia ricordano in parte quelle viste in Persona 5), oltre alla possibilità di scatenare attacchi di supporto da parte degli altri membri della squadra.

Quello che emerge da questo mix di elementi è un combat system sicuramente stratificato e vario, ma che almeno nelle battute iniziali potrebbe risultare alquanto caotico da metabolizzare, vista anche la sostenuta frenesia dell’azione di gioco. Ciliegina sulla torta delle due run è lo scontro con il boss finale, purtroppo identico per entrambi i character, che non ha richiesto un banale button mashing per essere sconfitto, ma ha messo sul piatto un paio di meccaniche strategiche sicuramente ben più interessanti. Speriamo che si tratti solo di un gustoso antipasto in attesa di un pranzo luculliano.

Fusioni stilistiche – Anteprima Scarlet Nexus

Rimanendo sempre nel campo delle impressioni preliminari, molto più misurato è il giudizio relativo al comparto tecnico di Scarlet Nexus, che nel corso della demo ha mostrato un andamento a tratti altalenante. Il livello visivo generale, nel suo insieme, è sicuramente positivo, prevalentemente in virtù dell’azzeccatissimo stile citato in apertura di anteprima. Il quadro restituito dai grafici in forza alla produzione Bandai Namco, sebbene non originalissimo in quanto a character design, riesce a dare vita ad una riuscita mescolanza di ispirazioni, che spaziano da Persona 5, a Code Vein (guarda caso ad opera dello stesso produttore del gioco in questione), passando per la serie Tales of e non risparmiandosi neppure qualche accenno a Valkyria Chronicles di SEGA.

Fiore all’occhiello, comunque, saranno i pregevolissimi intermezzi animati, dei quali è possibile avere un assaggio grazie ai due trailer presenti in coda alle due missioni giocabili. Convince, al di là di tutto il character design generale, così come quello degli Estranei comparsi nella versione di prova, che in alcuni casi non possono che riportare alla mente qualche suggestione in salsa Evangelion. A deludere, pertanto, sono alcuni elementi di contorno presenti nei vari scenari, che non nascondono una modellazione poligonale alquanto abbozzata e non certo capace di far strabuzzare gli occhi.

A questi si accompagnano alcune texture dalle definizione sin troppo scadente, che finiscono per stonare un po’ troppo all’interno del contesto generale. Nulla da ridire, invece, sul frame rate e sulla pulizia generale della scena, così come non può che fare felici gli appassionati l’ottimo voice over in lingua giapponese (presente anche il doppiaggio in inglese, e la localizzazione in italiano di tutti i testi).

Restiamo in attesa

Eravamo rimasti intrigati da Scarlet Nexus sin dal primo annuncio, e l’incontro ravvicinato con la nuova creatura Bandai Namco, reso possibile dalla demo testata su Xbox Series X, non ha fatto altro che acuire quel senso di impazienza che ci separa dalla release finale, che vi ricordiamo fissata per il 25 Giugno. Sebbene, come ci teniamo a ricordare, sia ancora troppo presto per sbilanciarsi in giudizi definitivi, è innegabile come quanto testato al momento si sia rivelato estremamente solido e convincente a livello ludico. Certo, non mancano elementi alquanto derivativi, ma il mix che ne scaturisce è parimenti stimolante da giocare, grazie ad un gameplay solido, a cui si unisce uno stile visivo sicuramente d’effetto.

Naturalmente resta da vedere come il tutto si comporterà sul lungo periodo e, soprattutto, se le premesse narrative riusciranno a dare vita ad una storia avvincente, ma per fugare questi dubbi l’appuntamento non può che essere rimandato alla recensione finale, che noi di tuttoteK non mancheremo di proporvi.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l’invito a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine, ne approfittiamo per ricordarvi che su Instant Gaming troverete tantissimi giochi a prezzo scontato, con i quali potrete ingannare l’attesa che ci separa dal debutto di questo promettente action/RPG.