Tekken 8: il gioco invade Milano con un evento al Masayume meneghino

Full immersion nipponica da Bandai Namco: Tekken 8 porta il Giappone a Milano con l’evento al suggestivo Masayume del capoluogo lombardo

Spesso le collaborazioni promozionali ci colgono alla sprovvista, e l’evento che Bandai Namco ha organizzato con Masayume Milano in occasione dell’imminente arrivo di Tekken 8 non fa eccezione. La location, di suo uno scorcio sulla capitale nipponica nel cuore pulsante della Lombardia, allestirà un rebranding dal 27 gennaio al 2 febbraio: per tutta la settimana sarà possibile assaporare una ricetta di ramen speciale, chiamata appositamente TEKKEN 8 Special, per accogliere degnamente quello che è già il secondo titolo del publisher di cui ci ritroviamo a parlare oggi. Non a caso, infatti, sarà possibile provare il gioco in loco per una vera e propria rivisitazione storica: ovvero tramite un cabinato creato ad-hoc per l’occasione.

Masayume Milano “gets ready for the next battle”: un evento più unico che raro per Tekken 8

Il Masayume Milano non offre solo il TEKKEN 8 Special, bensì ogni variante possibile della pietanza orientale al di fuori dell’evento. Tuttavia, la suggestiva location passerà per sette giorni dall’essere uno spaccato di Tokyo ad uno scorcio sul mondo spaccaossa del Torneo del Pugno d’Acciaio. L’iniziativa nasce dal progetto di divulgazione videoludica RoundTwo, ideato da Francesco Fossetti e Marco Mottura, a cui ha fatto eco con entusiasmo il manager italiano di Bandai Namco Christian Born. Menù tematici a parte, ciò che ci mette davvero salivazione sono i 32 lottatori presenti nel gioco al lancio, tra veterani e debuttanti. Lancio che, tra parentesi, è previsto tra dieci giorni esatti: 26 gennaio su PS5, Xbox Series X, PC e Xbox Series S.

