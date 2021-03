Final Fantasy 8 Remastered: disponibile per Android e iOS!

Final Fantasy 8 Remastered, dopo lo sbarco su PC e console di qualche tempo fa, è arrivato anche su Android e iOS

Resta da vedere se Final Fantasy 8, spesso considerato la pecora nera della serie Final Fantasy (o almeno uno dei capitoli più controversi per quanto riguarda la ricezione), avrà mai il trattamento di grande remake che il suo diretto predecessore sta ottenendo, ma fino a quando ciò non accadrà (se succederà), i fan del gioco Square Enix avranno comunque qualcosa da giocare e apprezzare. Final Fantasy 8 Remastered è stato rilasciato per PC e console circa un anno e mezzo fa, e ora è sbarcato ancora su più piattaforme, Android e iOS inclusi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Final Fantasy 8 Remastered: il prezzo su Android e iOS è già scontato

Final Fantasy 8 Remastered è ora disponibile per dispositivi mobile. Il gioco è attualmente disponibile su entrambi a un prezzo scontato. Il costo dovrebbe aumentare il 4 aprile, quindi farete meglio ad acquistarlo subito se siete interessati.

Il titolo mobile è una riedizione del porting remastered uscito su console e PC diverso tempo fa. Le modifiche si sono concentrate principalmente sul sistema di combattimento, più fluido e meno macchinoso in questa nuova versione e la possibilità di disabilitare gli scontri casuali. Il titolo è attualmente disponibile su Android e iOS al costo di 18,99 euro, potete scaricarlo fin da ora sugli store delle rispettive piattaforme. Vi ricordiamo, infine, che Final Fantasy 8 Remastered è disponibile anche su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata ad Instant-Gaming.com.